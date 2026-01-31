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SWV6001/00
Vrhunski adapter USB-C na HDMI
Vrhunski adapterski kabel USB-C na HDMI (ženski). Ločljivost 4K. Dolžina kabla 0,15 metra.
Moški-ženski
HDMI 2.0
Pri kakovostni sestavi so uporabljeni le najboljši materiali, ki izdelkom podaljšujejo vzdržljivost.
Podpira ločljivost videa do 4K (3840 x 2160) in zagotavlja največjo kakovost slike in igranja iger.
Sprostite se in uživajte v izjemnem videu s 30 sličicami na sekundo. Za gladko tekočo sliko ob gledanju televizije.
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