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Kabel HDMI

SWV5733B/00

Doživite slike ultra visoke ločljivosti

Doživite ločljivost Ultra HD 4K pri 60 sličicah/sekundo. Hitra povezava HDMI podpira polni 32-kanalni zvočni sistem s hitrostjo vzorčenja do 1536 KHz. Kabel dolžine 3 metrov.

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4K 60Hz Ultra HD z ethernetno povezavo

Doživite slike ultra visoke ločljivosti

  • HDMI 2.0

  • 18 Gb/s

  • 4K, 60 Hz

  • 3 m

60 sličic na sekundo – 60 Hz

Izjemna izkušnja ogleda vsebin in igranja z do 60 sličicami na sekundo.

3D-doživetje

Podpira vse 3D-video formate za vrhunsko 3D-razvedrilo s sistemom za domači kino in igrami.

Zvočni povratni kanal (ARC)

Televizorju z vgrajenim sprejemnikom in povezavo HDMI omogoča pošiljanje digitalnih zvočnih podatkov v sistem za prostorski zvok, zato ne potrebujete ločenega zvočnega kabla.

Tehnične specifikacije

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