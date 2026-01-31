SWV5733B/00
Doživite slike ultra visoke ločljivosti
Doživite ločljivost Ultra HD 4K pri 60 sličicah/sekundo. Hitra povezava HDMI podpira polni 32-kanalni zvočni sistem s hitrostjo vzorčenja do 1536 KHz. Kabel dolžine 3 metrov.
HDMI 2.0
18 Gb/s
4K, 60 Hz
3 m
Izjemna izkušnja ogleda vsebin in igranja z do 60 sličicami na sekundo.
Podpira vse 3D-video formate za vrhunsko 3D-razvedrilo s sistemom za domači kino in igrami.
Televizorju z vgrajenim sprejemnikom in povezavo HDMI omogoča pošiljanje digitalnih zvočnih podatkov v sistem za prostorski zvok, zato ne potrebujete ločenega zvočnega kabla.
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