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Izdelek ni več na voljo

Kabel HDMI

SWV5633G/00

Kabel s certifikatom HDMI Preminum

Kabel s certifikatom HDMI Premium zagotavlja ločljivost Ultra HD 4K pri 60 sličicah/sekundo. Hitra povezava HDMI podpira polni 32-kanalni zvočni sistem s hitrostjo vzorčenja do 1536 KHz.

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4K 60Hz Ultra HD z ethernetno povezavo

Kabel s certifikatom HDMI Preminum

  • 4K, 60 Hz

  • 18 Gb/s

  • 3 m

60 sličic na sekundo – 60 Hz

Izjemna izkušnja ogleda vsebin in igranja z do 60 sličicami na sekundo.

Kabel 30 AWG iz čistega bakra za najboljšo kakovost slike in zvoka.

Uporaba kakovostnih materialov – kabel 30 AWG iz čistega bakra za najboljšo povezavo z najmanjšo izgubo podatkov.

3D-doživetje

Podpira vse 3D-video formate za vrhunsko 3D-razvedrilo s sistemom za domači kino in igrami.

Tehnične specifikacije

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