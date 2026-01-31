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SWV5633G/00
Kabel s certifikatom HDMI Preminum
Kabel s certifikatom HDMI Premium zagotavlja ločljivost Ultra HD 4K pri 60 sličicah/sekundo. Hitra povezava HDMI podpira polni 32-kanalni zvočni sistem s hitrostjo vzorčenja do 1536 KHz.
4K, 60 Hz
18 Gb/s
3 m
Izjemna izkušnja ogleda vsebin in igranja z do 60 sličicami na sekundo.
Uporaba kakovostnih materialov – kabel 30 AWG iz čistega bakra za najboljšo povezavo z najmanjšo izgubo podatkov.
Podpira vse 3D-video formate za vrhunsko 3D-razvedrilo s sistemom za domači kino in igrami.
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