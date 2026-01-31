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Izdelek ni več na voljo

Kabel HDMI

SWV5531/00

Doživite slike ultra visoke ločljivosti

Doživite ločljivost Ultra HD 4K pri 60 sličicah/sekundo. Hitra povezava HDMI podpira polni 32-kanalni zvočni sistem s hitrostjo vzorčenja do 1536 KHz.

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4K 60Hz Ultra HD z ethernetno povezavo

Doživite slike ultra visoke ločljivosti

  • 4K, 60 Hz

  • 18 Gb/s

  • 3 m

UHD 2160p (4K)

Podpira ločljivost slike do 4K ali UHD 2160p. Tako se lahko vaš zaslon kosa z digitalnimi kino sistemi v kinematografih.

60 sličic na sekundo – 60 Hz

Izjemna izkušnja ogleda vsebin in igranja z do 60 sličicami na sekundo.

Pozlačeni-priključki za večjo prevodnost

Pozlačeni-priključki omogočajo večjo prevodnost, saj imajo nižjo upornost na stiku. Poleg tega ne oksidira.

Tehnične specifikacije

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