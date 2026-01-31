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SWV5510/00
Doživite slike ultra visoke ločljivosti
Doživite ločljivost Ultra HD 4K pri 60 sličicah/sekundo. Hitra povezava HDMI podpira polni 32-kanalni zvočni sistem s hitrostjo vzorčenja do 1536 KHz.
4K, 60 Hz
18 Gb/s
1,5 m
Podpira ločljivost slike do 4K ali UHD 2160p. Tako se lahko vaš zaslon kosa z digitalnimi kino sistemi v kinematografih.
Izjemna izkušnja ogleda vsebin in igranja z do 60 sličicami na sekundo.
Pozlačeni-priključki omogočajo večjo prevodnost, saj imajo nižjo upornost na stiku. Poleg tega ne oksidira.
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