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Kabel Type C na HDMI

SWV5431/00

Vstopite v svet vrhunske televizije visoke ločljivosti

Doživite vrhunsko televizijo visoke ločljivosti. Mobilno napravo lahko povežete neposredno s televizorjem, projektorjem ali mobilnim zaslonom. Deluje prek priključka USB-C 3.1, ki podpira način DisplayPort Alternate Mode.

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4K 60Hz Ultra HD z ethernetno povezavo

Vstopite v svet vrhunske televizije visoke ločljivosti

  • 4K, 60 Hz

  • Velika hitrost

  • 1,5 m

Mirna slika z video signalom s 30 sličicami na sekundo in 60 Hz

Sprostite se in uživajte v izjemnem videu s 60 sličicami na sekundo. Za gladko tekočo sliko ob gledanju televizije.

Kovinsko ohišje s kablom s pletenim ovojem

Kovinsko ohišje s pletenim ovojem ščiti kabel in poveča trpežnost.

Tehnične specifikacije

Priročniki in dokumentacija

Lokaliziran reklamni letak

  • PDF dat., 219.2 kB
  • 24 August 2026

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