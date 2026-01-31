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SWV5431/00
Vstopite v svet vrhunske televizije visoke ločljivosti
Doživite vrhunsko televizijo visoke ločljivosti. Mobilno napravo lahko povežete neposredno s televizorjem, projektorjem ali mobilnim zaslonom. Deluje prek priključka USB-C 3.1, ki podpira način DisplayPort Alternate Mode.
4K, 60 Hz
Velika hitrost
1,5 m
Sprostite se in uživajte v izjemnem videu s 60 sličicami na sekundo. Za gladko tekočo sliko ob gledanju televizije.
Kovinsko ohišje s pletenim ovojem ščiti kabel in poveča trpežnost.