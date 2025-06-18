IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

Podaljšana garancija

Vse serije

Stereo zvočni povezovalni kabel

Izdelek ni več na voljo

Podpora

Stereo zvočni povezovalni kabel

SWA2533W/10

Stereo zvočni povezovalni kabel

Izdelek ni več na voljo

Pojdi v trgovino

Prijavite se ali ustvarite račun

Registrirajte svoj produkt

V hipu boste imeli dostop do priročnikov, prilagojene podpore in še več. Poleg tega je hitro in enostavno.

Registriraj zdaj

Priročniki in dokumentacija

Lokaliziran reklamni letak

  • PDF dat., 156.4 kB
  • 18 June 2025

Garancija in servis

Preverite pogoje garancije in začnite s postopkom zamenjave ali popravila.

Garancija

Garancijska določila za naše izdelke

Obrnite se na Philips

Z veseljem vam bomo pomagali