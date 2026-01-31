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Izdelek ni več na voljo

Kabel iz optičnih vlaken

SWA2302W/10

Zagotovite zanesljivo povezavo

Ta kabel vedno zagotavlja optimalno delovanje komponent. Omogoča najboljšo povezavo za prenašanje zvočnih signalov med komponentami.

Poglej vse prednosti

z zvočnim kablom iz optičnih vlaken

Zagotovite zanesljivo povezavo

  • 1,5 m

Visokokakovostna optična vlakna

Optično čista svetlobna cev prenaša digitalne informacije v komponente, kar zagotavlja vrhunski zvok visoke ločljivosti.

Nedrseče ergonomsko držalo za preprosto uporabo

S pomočjo nedrsečega in ergonomskega držala bo priključevanje komponent enostavno in udobno.

Posebej oblikovan vtič za varno povezavo

Posebej oblikovani vtiči zagotavljajo varno povezavo med komponentami in podaljšujejo vzdržljivost.

Tehnične specifikacije

Priročniki in dokumentacija

Lokaliziran reklamni letak

  • PDF dat., 183.5 kB
  • 18 June 2025

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