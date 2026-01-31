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SWA2302W/10
Zagotovite zanesljivo povezavo
Ta kabel vedno zagotavlja optimalno delovanje komponent. Omogoča najboljšo povezavo za prenašanje zvočnih signalov med komponentami.
1,5 m
Optično čista svetlobna cev prenaša digitalne informacije v komponente, kar zagotavlja vrhunski zvok visoke ločljivosti.
S pomočjo nedrsečega in ergonomskega držala bo priključevanje komponent enostavno in udobno.
Posebej oblikovani vtiči zagotavljajo varno povezavo med komponentami in podaljšujejo vzdržljivost.