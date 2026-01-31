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SWA2105W/10
Zagotovite zanesljivo povezavo
Kabel za zvočnik vedno zagotavlja zanesljivo zvočno povezavo med zvočniki in sprejemnikom.
10 m
1 mm
Bakreni prevodnik omogoča izjemno natančen prenos signala z minimalno odpornostjo.
Plug & Play omogoča enostavno namestitev ali dodajanje novih komponent, ki bodo začele delovati brez obsežnih namestitvenih postopkov ali tehničnih analiz.
Gibljiv PVC-plašč ščiti občutljivo jedro kabla. Poskrbi tudi za podaljšano vzdržljivost in olajša namestitev.