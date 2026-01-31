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Žica za zvočnik

SWA2105W/10

Zagotovite zanesljivo povezavo

Kabel za zvočnik vedno zagotavlja zanesljivo zvočno povezavo med zvočniki in sprejemnikom.

Poglej vse prednosti

s tem kablom za zvočnik

Zagotovite zanesljivo povezavo

  • 10 m

  • 1 mm

Prevodnik iz čistega bakra za zanesljiv prenos signalov

Bakreni prevodnik omogoča izjemno natančen prenos signala z minimalno odpornostjo.

Plug & Play za lažjo namestitev

Plug & Play omogoča enostavno namestitev ali dodajanje novih komponent, ki bodo začele delovati brez obsežnih namestitvenih postopkov ali tehničnih analiz.

Gibljiv PVC-plašč

Gibljiv PVC-plašč ščiti občutljivo jedro kabla. Poskrbi tudi za podaljšano vzdržljivost in olajša namestitev.

Tehnične specifikacije

Priročniki in dokumentacija

Lokaliziran reklamni letak

  • PDF dat., 186.3 kB
  • 18 June 2025

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