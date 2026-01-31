2 leti garancije
Novo
STH8040/80
Najhitrejši steamer za odstranjevanje gub*
Za razliko od običajnih ročnih naprav za odstranjevanje gub AirStretch ohranja oblačila stabilna med paro. Poganja ga visokohitrostni motor in zračni ventilator, ki ustvarja nežno sesanje za fiksiranje tkanine, gladko drsi z eno roko in bolje** ter hitreje*** odstranjuje gube
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Patentirana tehnologija AirStretch razpne tkanino, da para prodre globlje za hitrejše*** rezultate
Zmogljiva kombinacija pare in sesanja omogoča boljše odstranjevanje gub v eni potezi**
Tehnologija OptimalTEMP zagotavlja varnost vsem tkaninam, primernim za likanje, od občutljive svile do trdnega jeansa.
Do 24 g/min izpusta pare in moč 1500 W hitro in učinkovito odstranita tudi trdovratne gube*****
Dva snemljiva rezervoarja – 140 ml ali 200 ml. Obdelava 8 oblačil brez ponovnega polnjenja. Odstranite, napolnite, kliknite nazaj.
Izkusite hitrejše*** odstranjevanje gub s tehnologijo AirStretch. Močno sesanje 2600 Pa**** nežno zravna tkanino in pomaga pari prodreti globlje za hitrejše in enakomerne rezultate, tako da boste videti pripravljeni v trenutku.
Močna kombinacija pare in sesanja omogoča boljše odstranjevanje gub v eni potezi**, tako da oblačila izgledajo gladka in sveža na katerikoli tkanini.
Tehnologija OptimalTEMP zagotavlja varnost za vse tkanine, primerne za likanje, od občutljive svile do trdnega jeansa. Uporabljajte paro brez skrbi, brez spreminjanja nastavitev ali čakanja na pravo temperaturo.
Ocene
Vir: Philips, Euromonitor International Limited, glede na definicijo kategorije likalnikov; maloprodajni obseg prodaje v enotah, podatki za leto 2025.
Model STH80XX testiran s sesanjem in paro v primerjavi z modelom STH30XX samo s paro na majici.
Model STH80XX testiran s sesanjem in paro v primerjavi z modelom STH30XX samo s paro na majici.
Merjeno samo s sesanjem, grelnik in para onemogočena.
Nazivna moč 1500 W temelji na priključitvi naprave na električno omrežje 240 V. Dejanska nazivna moč se lahko razlikuje glede na napetost.
Testirano z bakterijskimi/kvasnimi testnimi sevi: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^Testirano z vrstami pršic: Dermatophagoides farinae (odrasle samice in samci ter nimfe)