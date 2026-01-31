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Vse serije

  • Najhitrejši steamer za odstranjevanje gub*
  • Najhitrejši steamer za odstranjevanje gub*
  • Najhitrejši steamer za odstranjevanje gub*
  • Najhitrejši steamer za odstranjevanje gub*
  • Najhitrejši steamer za odstranjevanje gub*
  • Najhitrejši steamer za odstranjevanje gub*
  • Najhitrejši steamer za odstranjevanje gub*
  • Najhitrejši steamer za odstranjevanje gub*
  • Najhitrejši steamer za odstranjevanje gub*
  • Najhitrejši steamer za odstranjevanje gub*
  • Najhitrejši steamer za odstranjevanje gub*
  • Najhitrejši steamer za odstranjevanje gub*
  • Najhitrejši steamer za odstranjevanje gub*
  • Najhitrejši steamer za odstranjevanje gub*
  • Najhitrejši steamer za odstranjevanje gub*
  • Najhitrejši steamer za odstranjevanje gub*

Novo

Philips serije 8000Steamer

STH8040/80

Najhitrejši steamer za odstranjevanje gub*

Za razliko od običajnih ročnih naprav za odstranjevanje gub AirStretch ohranja oblačila stabilna med paro. Poganja ga visokohitrostni motor in zračni ventilator, ki ustvarja nežno sesanje za fiksiranje tkanine, gladko drsi z eno roko in bolje** ter hitreje*** odstranjuje gube

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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Sesanje, raztezanje in para za boljše** odstranjevanje gub

Najhitrejši steamer za odstranjevanje gub*

  • Patentirana tehnologija AirStretch razpne tkanino, da para prodre globlje za hitrejše*** rezultate

  • Zmogljiva kombinacija pare in sesanja omogoča boljše odstranjevanje gub v eni potezi**

  • Tehnologija OptimalTEMP zagotavlja varnost vsem tkaninam, primernim za likanje, od občutljive svile do trdnega jeansa.

  • Do 24 g/min izpusta pare in moč 1500 W hitro in učinkovito odstranita tudi trdovratne gube*****

  • Dva snemljiva rezervoarja – 140 ml ali 200 ml. Obdelava 8 oblačil brez ponovnega polnjenja. Odstranite, napolnite, kliknite nazaj.

Hitrejši rezultati s tehnologijo AirStretch

Hitrejši rezultati s tehnologijo AirStretch

Izkusite hitrejše*** odstranjevanje gub s tehnologijo AirStretch. Močno sesanje 2600 Pa**** nežno zravna tkanino in pomaga pari prodreti globlje za hitrejše in enakomerne rezultate, tako da boste videti pripravljeni v trenutku.

Odstrani gube v eni potezi

Odstrani gube v eni potezi

Močna kombinacija pare in sesanja omogoča boljše odstranjevanje gub v eni potezi**, tako da oblačila izgledajo gladka in sveža na katerikoli tkanini.

Zagotovljeno brez prežganin

Zagotovljeno brez prežganin

Tehnologija OptimalTEMP zagotavlja varnost za vse tkanine, primerne za likanje, od občutljive svile do trdnega jeansa. Uporabljajte paro brez skrbi, brez spreminjanja nastavitev ali čakanja na pravo temperaturo.

Tehnične specifikacije

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Omejitve odgovornosti

  1. Vir: Philips, Euromonitor International Limited, glede na definicijo kategorije likalnikov; maloprodajni obseg prodaje v enotah, podatki za leto 2025.

  2. Model STH80XX testiran s sesanjem in paro v primerjavi z modelom STH30XX samo s paro na majici.

  3. Model STH80XX testiran s sesanjem in paro v primerjavi z modelom STH30XX samo s paro na majici.

  4. Merjeno samo s sesanjem, grelnik in para onemogočena.

  5. Nazivna moč 1500 W temelji na priključitvi naprave na električno omrežje 240 V. Dejanska nazivna moč se lahko razlikuje glede na napetost.

  6. Testirano z bakterijskimi/kvasnimi testnimi sevi: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^Testirano z vrstami pršic: Dermatophagoides farinae (odrasle samice in samci ter nimfe)