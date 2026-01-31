IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Najhitrejši steamer za odstranjevanje gub*
  • Najhitrejši steamer za odstranjevanje gub*
  • Najhitrejši steamer za odstranjevanje gub*
  • Najhitrejši steamer za odstranjevanje gub*
  • Najhitrejši steamer za odstranjevanje gub*
  • Najhitrejši steamer za odstranjevanje gub*
  • Najhitrejši steamer za odstranjevanje gub*
  • Najhitrejši steamer za odstranjevanje gub*
  • Najhitrejši steamer za odstranjevanje gub*
  • Najhitrejši steamer za odstranjevanje gub*
  • Najhitrejši steamer za odstranjevanje gub*
  • Najhitrejši steamer za odstranjevanje gub*
  • Najhitrejši steamer za odstranjevanje gub*
  • Najhitrejši steamer za odstranjevanje gub*
  • Najhitrejši steamer za odstranjevanje gub*
  • Najhitrejši steamer za odstranjevanje gub*

Novo

Philips serije 8000Steamer

STH8040/40

Najhitrejši steamer za odstranjevanje gub*

Za razliko od običajnih ročnih naprav za odstranjevanje gub AirStretch oblačila med postopkom ohranja stabilna. Poganja ga visokohitrostni motor in zračni ventilator, ki ustvarja nežno sesanje za fiksiranje tkanine, gladko drsi z eno roko in odstrani gube bolje** in hitreje***

Poglej vse prednosti
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Sesanje, raztezanje in para za boljše** odstranjevanje gub

Najhitrejši steamer za odstranjevanje gub*

  • Patentirana tehnologija AirStretch tkanino razpne, tako da para prodre globlje za hitrejše*** rezultate

  • Močna kombinacija pare in sesanja omogoča boljše odstranjevanje gub v eni potezi**

  • Tehnologija OptimalTEMP zagotavlja varnost vsem tkaninam, primernim za likanje, od občutljive svile do trdnega jeansa.

  • Moč pare do 24 g/min in moč 1500 W hitro in učinkovito odstranita tudi trdovratne gube*****

  • Dva snemljiva rezervoarja – 140 ml ali 200 ml. Obdelava 8 oblačil brez ponovnega polnjenja. Odstranite, napolnite, kliknite nazaj.

Hitrejši rezultati s tehnologijo AirStretch

Hitrejši rezultati s tehnologijo AirStretch

Izkusite hitrejše*** odstranjevanje gub s tehnologijo AirStretch. Njena močna sesalna moč 2600 Pa**** nežno razpne tkanino, kar omogoča globlje prodiranje pare za hitrejše in bolj enakomerne rezultate, tako da boste videti pripravljeni v trenutku.

Odstrani gube v eni potezi

Odstrani gube v eni potezi

Zmogljiva kombinacija pare in sesanja omogoča boljše odstranjevanje gub v eni potezi**, tako da oblačila izgledajo gladka in sveža na katerikoli tkanini.

Zagotovljeno brez prežganin

Zagotovljeno brez prežganin

Tehnologija OptimalTEMP zagotavlja varnost vsem tkaninam, primernim za likanje, od občutljive svile do trdnega jeansa. Odstranjujte gube brez skrbi, brez spreminjanja nastavitev ali čakanja na pravo temperaturo.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki
Omejitve odgovornosti

  1. Vir: Philips, Euromonitor International Limited, po definiciji kategorije likalnikov; maloprodajni obseg prodaje v enotah, podatki za leto 2025.

  2. STH80XX preizkušen na bombažni tkanini s primerjavo dveh načinov; samo para in močno sesanje s paro.

  3. STH80XX preizkušen s sesanjem in paro v primerjavi s STH30XX samo s paro na majici.

  4. Merjeno samo s sesanjem, grelnik in para izklopljena.

  5. Nazivna moč 1500 W temelji na priključitvi aparata na napajanje 240 V. Dejanska nazivna moč se lahko razlikuje glede na napetost.

  6. Preizkušeno z bakterijskimi/kvasnimi testnimi sevi: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^Preizkušeno z vrstami pršic: Dermatophagoides farinae (odrasle samice in samci ter nimfe)