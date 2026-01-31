Najhitrejši steamer za odstranjevanje gub*

Za razliko od običajnih ročnih naprav za odstranjevanje gub AirStretch oblačila med postopkom ohranja stabilna. Poganja ga visokohitrostni motor in zračni ventilator, ki ustvarja nežno sesanje za fiksiranje tkanine, gladko drsi z eno roko in odstrani gube bolje** in hitreje***