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STH8040/40
Najhitrejši steamer za odstranjevanje gub*
Za razliko od običajnih ročnih naprav za odstranjevanje gub AirStretch oblačila med postopkom ohranja stabilna. Poganja ga visokohitrostni motor in zračni ventilator, ki ustvarja nežno sesanje za fiksiranje tkanine, gladko drsi z eno roko in odstrani gube bolje** in hitreje***
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Patentirana tehnologija AirStretch tkanino razpne, tako da para prodre globlje za hitrejše*** rezultate
Močna kombinacija pare in sesanja omogoča boljše odstranjevanje gub v eni potezi**
Tehnologija OptimalTEMP zagotavlja varnost vsem tkaninam, primernim za likanje, od občutljive svile do trdnega jeansa.
Moč pare do 24 g/min in moč 1500 W hitro in učinkovito odstranita tudi trdovratne gube*****
Dva snemljiva rezervoarja – 140 ml ali 200 ml. Obdelava 8 oblačil brez ponovnega polnjenja. Odstranite, napolnite, kliknite nazaj.
Izkusite hitrejše*** odstranjevanje gub s tehnologijo AirStretch. Njena močna sesalna moč 2600 Pa**** nežno razpne tkanino, kar omogoča globlje prodiranje pare za hitrejše in bolj enakomerne rezultate, tako da boste videti pripravljeni v trenutku.
Zmogljiva kombinacija pare in sesanja omogoča boljše odstranjevanje gub v eni potezi**, tako da oblačila izgledajo gladka in sveža na katerikoli tkanini.
Tehnologija OptimalTEMP zagotavlja varnost vsem tkaninam, primernim za likanje, od občutljive svile do trdnega jeansa. Odstranjujte gube brez skrbi, brez spreminjanja nastavitev ali čakanja na pravo temperaturo.
Ocene
Vir: Philips, Euromonitor International Limited, po definiciji kategorije likalnikov; maloprodajni obseg prodaje v enotah, podatki za leto 2025.
STH80XX preizkušen na bombažni tkanini s primerjavo dveh načinov; samo para in močno sesanje s paro.
STH80XX preizkušen s sesanjem in paro v primerjavi s STH30XX samo s paro na majici.
Merjeno samo s sesanjem, grelnik in para izklopljena.
Nazivna moč 1500 W temelji na priključitvi aparata na napajanje 240 V. Dejanska nazivna moč se lahko razlikuje glede na napetost.
Preizkušeno z bakterijskimi/kvasnimi testnimi sevi: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^Preizkušeno z vrstami pršic: Dermatophagoides farinae (odrasle samice in samci ter nimfe)