2 leti garancije
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Moč 1500 W, do 28 g/min
Likalna plošča OptimalTEMP
Segret v 30 sekundah
100- in 200-mililitrska posoda za vodo
Z inovativno prilagodljivo glavo lahko zgladite gube pod katerim koli kotom. Izbirate lahko med navpičnim ali vodoravnim parnim likanjem – kar koli želite!
Plošča parne enote ima konico, s katero lahko enostavno in izjemno natančno zgladite gube na težje dostopnih mestih, kot so gumbi, ovratniki in gube.
Steamer je pripravljen za uporabo v le 30 sekundah, kadar koli ga potrebujete. Lučka označuje, kdaj lahko začnete likati, da boste končali hitro. Idealna izbira za izbiro oblačil v zadnjem trenutku.
Nagrade
4.9
od 5
13
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
zara1234
30/08/2022
Hrvatska
Jako brzo i praktično
Steamer je odličan i jako praktičan pogotovo za jutarnje peglanje prije posla, odmah je spreman za korištenje i stvarno radi svoj posao. Također, odličan je za putovanja, s obzirom da se većina roba mora opet peglati, ovaj steamer spašava situaciju.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 7000 STH7030/10 Steamer
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 7000 STH7030/10 Steamer
Ttt7
19/08/2022
Hrvatska
Obavezna stvar za put
Steamer radi iznad ocekivanja jer u potpunosti mijenja funkcije pegle. Sto znaci da je spas za putovanja. Uspostava nije komplicirana, a uz to prekrasno izgleda. Vrecica koja dode uz njega je super za cuvanje uredaja. Mala zamjerka je da je malo tezak ako se pegla vise od jednog komada odjece.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 7000 STH7030/10 Steamer
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 7000 STH7030/10 Steamer
Miselka
05/02/2025
Slovensko
Super naparovač 👍
Je to od manžela ako darček a zatiaľ som spokojná, splnil účel, pre ktorý som ho chcela a aj na cestovanie. Skvelo naparí, vyrovná čo je pokrčené či už krčivú viskózovú blúzku alebo bavlnené tričko. Na bežné vyrovnanie vecí, čo netreba extra žehliť žehličkou stačí. Je ťažšia na dlhšie používanie, ale na pár kusov sa dá vydržať, poprípade si vec položiť. Keď je nádržka prázdna troska zahučí, ale pri doplnení znova ide potichu s jemným vibrovaním pri naparovaní. Takže za mňa super pomocník 👍
Prednosti
Dobre naparí, vyrovná pokrčené veci, na cestovanie
Slabosti
Ťažší
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 7000 Series STH7030/10 Ručný naparovač
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 7000 Series STH7030/10 Ručný naparovač
Preizkušeno na neodvisnem inštitutu za vrste bakterij Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 po 10 sekundah parnega likanja.
V primerjavi z modelom Philips GC362, na osnovi Philipsovega internega poročila o preizkusu