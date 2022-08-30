IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Odklenite svojo garderobo
  • Odklenite svojo garderobo
  • Odklenite svojo garderobo
  • Odklenite svojo garderobo
  • Odklenite svojo garderobo
  • Odklenite svojo garderobo
  • Odklenite svojo garderobo
  • Odklenite svojo garderobo
  • Odklenite svojo garderobo
  • Odklenite svojo garderobo
  • Odklenite svojo garderobo
  • Odklenite svojo garderobo
  • Odklenite svojo garderobo
  • Odklenite svojo garderobo
  • Odklenite svojo garderobo
  • Odklenite svojo garderobo

Serija 7000Steamer

STH7030/10

4.9
| (13) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

1 nagrada

Odklenite svojo garderobo
S steamerjem Philips serije 7000 so vsa vaša oblačila zdaj lahko v trenutku pripravljena, ko jih želite obleči. Zaradi njegove prilagodljive glave in koničaste plošče parne enote boste hitro in udobno poravnali gube pod vsakim kotom, tehnologija OptimalTemp pa jamči, da ne bo prišlo do prežganin.
Poglej vse prednosti
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Priročno, hitro in učinkovito parno likanje

Odklenite svojo garderobo

  • Moč 1500 W, do 28 g/min

  • Likalna plošča OptimalTEMP

  • Segret v 30 sekundah

  • 100- in 200-mililitrska posoda za vodo

Prilagodljiva glava za enostavno in prijetno parno likanje

Z inovativno prilagodljivo glavo lahko zgladite gube pod katerim koli kotom. Izbirate lahko med navpičnim ali vodoravnim parnim likanjem – kar koli želite!

Konica, ki učinkovito doseže vse dele oblačil

Plošča parne enote ima konico, s katero lahko enostavno in izjemno natančno zgladite gube na težje dostopnih mestih, kot so gumbi, ovratniki in gube.

Pripravljen za likanje v le 30 sekundah

Steamer je pripravljen za uporabo v le 30 sekundah, kadar koli ga potrebujete. Lučka označuje, kdaj lahko začnete likati, da boste končali hitro. Idealna izbira za izbiro oblačil v zadnjem trenutku.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD12

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.9

od 5

13

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

30/08/2022

Hrvatska

Hrvatska

Jako brzo i praktično

Steamer je odličan i jako praktičan pogotovo za jutarnje peglanje prije posla, odmah je spreman za korištenje i stvarno radi svoj posao. Također, odličan je za putovanja, s obzirom da se većina roba mora opet peglati, ovaj steamer spašava situaciju.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 7000 STH7030/10 Steamer

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 7000 STH7030/10 Steamer

19/08/2022

Hrvatska

Hrvatska

Obavezna stvar za put

Steamer radi iznad ocekivanja jer u potpunosti mijenja funkcije pegle. Sto znaci da je spas za putovanja. Uspostava nije komplicirana, a uz to prekrasno izgleda. Vrecica koja dode uz njega je super za cuvanje uredaja. Mala zamjerka je da je malo tezak ako se pegla vise od jednog komada odjece.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 7000 STH7030/10 Steamer

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 7000 STH7030/10 Steamer

05/02/2025

Slovensko

Slovensko

Super naparovač 👍

Je to od manžela ako darček a zatiaľ som spokojná, splnil účel, pre ktorý som ho chcela a aj na cestovanie. Skvelo naparí, vyrovná čo je pokrčené či už krčivú viskózovú blúzku alebo bavlnené tričko. Na bežné vyrovnanie vecí, čo netreba extra žehliť žehličkou stačí. Je ťažšia na dlhšie používanie, ale na pár kusov sa dá vydržať, poprípade si vec položiť. Keď je nádržka prázdna troska zahučí, ale pri doplnení znova ide potichu s jemným vibrovaním pri naparovaní. Takže za mňa super pomocník 👍

Prednosti

Dobre naparí, vyrovná pokrčené veci, na cestovanie

Slabosti

Ťažší

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 7000 Series STH7030/10 Ručný naparovač

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 7000 Series STH7030/10 Ručný naparovač

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki
Omejitve odgovornosti

  1. Preizkušeno na neodvisnem inštitutu za vrste bakterij Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 po 10 sekundah parnega likanja.

  2. V primerjavi z modelom Philips GC362, na osnovi Philipsovega internega poročila o preizkusu