2 leti garancije
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Moč 1500 W, do 28 g/min
Likalna plošča OptimalTEMP
Segret v 30 sekundah
100-mililitrska posoda za vodo
Plošča parne enote ima konico, s katero lahko enostavno in izjemno natančno zgladite gube na težje dostopnih mestih, kot so gumbi, ovratniki in gube.
Neprekinjen močan izpust pare do 28 g/min sprošča vlakna tkanine, zato lahko hitro zgladite gube za popoln videz oblačil.
Snemljiva 100 ml posoda za vodo, s katero lahko zlikate en komplet oblačil brez ponovnega dolivanja. Posodo za vodo lahko med likanjem kadarkoli enostavno odstranite in dolijete vodo.
Nagrade
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
DANTО
05/08/2023
България
Много удобен уред за гладене
Изключително удобен и практичен уред, особено когато сте на път. Перфектен за употреба при гладене на фини и деликатни материи. Силно препоръчвам.
Prednosti
Лек и практичен
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серия 7000 STH7020/20 Ръчен уред за гладене с пара
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серия 7000 STH7020/20 Ръчен уред за гладене с пара
Preizkušeno na neodvisnem inštitutu za vrste bakterij Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 po 10 sekundah parnega likanja.
V primerjavi z modelom Philips GC362, na osnovi Philipsovega internega poročila o preizkusu