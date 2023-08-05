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  • Odklenite svojo garderobo
  • Odklenite svojo garderobo
  • Odklenite svojo garderobo
  • Odklenite svojo garderobo
  • Odklenite svojo garderobo
  • Odklenite svojo garderobo
  • Odklenite svojo garderobo
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Serija 7000Steamer

STH7020/20

5
| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

1 nagrada

Odklenite svojo garderobo
S steamerjem Philips serije 7000 so vsa vaša oblačila zdaj lahko v trenutku pripravljena, ko jih želite obleči. Zaradi njegove prilagodljive glave in koničaste plošče parne enote boste hitro in udobno poravnali gube pod vsakim kotom, tehnologija OptimalTemp pa jamči, da ne bo prišlo do prežganin.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Priročno, hitro in učinkovito parno likanje

Odklenite svojo garderobo

  • Moč 1500 W, do 28 g/min

  • Likalna plošča OptimalTEMP

  • Segret v 30 sekundah

  • 100-mililitrska posoda za vodo

Konica, ki učinkovito doseže vse dele oblačil

Konica, ki učinkovito doseže vse dele oblačil

Plošča parne enote ima konico, s katero lahko enostavno in izjemno natančno zgladite gube na težje dostopnih mestih, kot so gumbi, ovratniki in gube.

Neprekinjen izpust pare učinkovito zgladi gube

Neprekinjen izpust pare učinkovito zgladi gube

Neprekinjen močan izpust pare do 28 g/min sprošča vlakna tkanine, zato lahko hitro zgladite gube za popoln videz oblačil.

100 ml posoda za vodo za čudovit videz oblačil v eni potezi

100 ml posoda za vodo za čudovit videz oblačil v eni potezi

Snemljiva 100 ml posoda za vodo, s katero lahko zlikate en komplet oblačil brez ponovnega dolivanja. Posodo za vodo lahko med likanjem kadarkoli enostavno odstranite in dolijete vodo.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
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5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

05/08/2023

България

България

Много удобен уред за гладене

Изключително удобен и практичен уред, особено когато сте на път. Перфектен за употреба при гладене на фини и деликатни материи. Силно препоръчвам.

Prednosti

Лек и практичен

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серия 7000 STH7020/20 Ръчен уред за гладене с пара

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серия 7000 STH7020/20 Ръчен уред за гладене с пара

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Omejitve odgovornosti

  1. Preizkušeno na neodvisnem inštitutu za vrste bakterij Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 po 10 sekundah parnega likanja.

  2. V primerjavi z modelom Philips GC362, na osnovi Philipsovega internega poročila o preizkusu