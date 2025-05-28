2 leti garancije
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Idealno za občutljiva oblačila in zahtevnejše kroje
Enostavna uporaba in shranjevanje
Priročen za potovanja
Steamer Philips 5000 je pripravljen za uporabo, ko ga potrebujete. Preprosto nastavite glavo steamerja in odstranite gube na oblačilih na obešalniku ali ravni površini. Zaradi pomične glave ga je preprosto zložiti za potovanja ter ga hitro in preprosto shraniti doma.
Steamer Philips 5000 je nadvse preprosto uporabljati, ker se segreje že v 35 sekundah. Pozabite na postavljanje velikih nerodnih likalnih miz – odstranite gube kar na obešalniku ali na vsaki ravni površini.
S steamerjem Philips 5000 lahko hitro odpravite nadležne gube na vseh oblačilih, ki jih je mogoče likati. Idealna nastavitev za varčevanje energije je Eco. Medtem ko je nastavitev Max z močnejšim izpustom pare odlična za trdovratnejše gube in trpežnejši tekstil, kot je bombaž.
5.0
od 5
8
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
FLORY91
28/05/2025
България
Del promocije
Страхотен!
Невероятен уред! Включва се невероятно бързо,има регулираща се част,лек и удобен!Глади се лесно и не се притеснявам,че ще изгоря нещо.Парата може да се регулира ,има възможност за вертикално гладене а дъската често не е нужна.Има аксесоари а целият комплект не заема никакво място,което го прави идеален за нашите предстоящи пътувания.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серия 5000 STH5030/80 Ръчен уред за гладене с пара
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серия 5000 STH5030/80 Ръчен уред за гладене с пара
Rain girl
28/05/2025
България
Del promocije
Страхотен!!!
Прекрасен уред, върши чудеса за спешни случаи. Гладенето се случва бързо и лесно, освен това е много лек и удобен за работа. Подходящ е и за пътуване, защото е много компактен и не заема място!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серия 5000 STH5030/80 Ръчен уред за гладене с пара
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серия 5000 STH5030/80 Ръчен уред за гладене с пара
IvaPNV
28/05/2025
България
Del promocije
Заслужава си
Страхотен уред!Гладенето освен,че е лесно е и по-забавно. Глади всякакви материи-открих дори ,че лесно мога да освежа завесите вкъщи с пара.Има аксесоари в комплекта,лесно преносим и не заема място.Силно препоръчвам!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серия 5000 STH5030/80 Ръчен уред за гладене с пара
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серия 5000 STH5030/80 Ръчен уред за гладене с пара
Testirano s testnimi sevi bakterij/kvasovk: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^Testirano s testnimi vrstami pršic: Dermatophagoides farinae (moške in ženske odrasle pršice in nimfe).
Nazivna moč 1400 W velja ob priklopu naprave na 240 V napajanje iz električnega omrežja. Dejanska moč je lahko drugačna, odvisno od napetosti.