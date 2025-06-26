IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Osvobodi svoj stil
  • Osvobodi svoj stil
  • Osvobodi svoj stil
  • Osvobodi svoj stil
  • Osvobodi svoj stil
  • Osvobodi svoj stil
  • Osvobodi svoj stil
  • Osvobodi svoj stil
  • Osvobodi svoj stil
  • Osvobodi svoj stil
  • Osvobodi svoj stil
  • Osvobodi svoj stil
  • Osvobodi svoj stil
  • Osvobodi svoj stil
  • Osvobodi svoj stil
  • Osvobodi svoj stil

Serija 5000Steamer

STH5020/40

4.9
| (19) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Osvobodi svoj stil
Izbrali ste popolno kombinacijo, vendar nimate časa za likanje? Brez skrbi, steamer Philips 5000 je za uporabo pripravljen v samo 35 sekundah in je enostaven za uporabo. Poskrbite za vrhunski stil brez skrbi zaradi prežganin!
Poglej vse prednosti
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Modna kombinacija, pripravljena v trenutku s steamerjem Philips 5000

Osvobodi svoj stil

  • Idealno za občutljiva oblačila in zahtevnejše kroje

  • Enostavna uporaba in shranjevanje

  • Priročen za potovanja

Elegantna zasnova s pomično glavo: preprosta uporaba in shranjevanje

Elegantna zasnova s pomično glavo: preprosta uporaba in shranjevanje

Steamer Philips 5000 je pripravljen za uporabo, ko ga potrebujete. Preprosto nastavite glavo steamerja in odstranite gube na oblačilih na obešalniku ali ravni površini. Zaradi pomične glave ga je preprosto zložiti za potovanja ter ga hitro in preprosto shraniti doma.

Vključi in začni: pripravljen v nekaj sekundah, brez likalne deske

Vključi in začni: pripravljen v nekaj sekundah, brez likalne deske

Steamer Philips 5000 je nadvse preprosto uporabljati, ker se segreje že v 35 sekundah. Pozabite na postavljanje velikih nerodnih likalnih miz – odstranite gube kar na obešalniku ali na vsaki ravni površini.

Nastavitvi Eco in Max: izberite glede na svoja oblačila

Nastavitvi Eco in Max: izberite glede na svoja oblačila

S steamerjem Philips 5000 lahko hitro odpravite nadležne gube na vseh oblačilih, ki jih je mogoče likati. Idealna nastavitev za varčevanje energije je Eco. Medtem ko je nastavitev Max z močnejšim izpustom pare odlična za trdovratnejše gube in trpežnejši tekstil, kot je bombaž.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.9

od 5

19

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
2
1

26/06/2025

България

България

Много практичен и лек уред

Изключително практичен уред! Philips STH5020/40 напълно промени ежедневието ми. Загрява само за 35 секунди и е готов за употреба без нужда от дъска за гладене — идеален за бързи корекции преди излизане. Удобен за съхранение и пътуване. С двете настройки на парата (Eco и Max) лесно се справя както с деликатни тъкани, така и с по-дебели материи. Заостреният връх е чудесен за труднодостъпни места като яки и маншети. Резервоарът за вода се сваля лесно и се пълни без разливане. Препоръчвам го на всеки, който търси ефективно и бързо решение за гладене у дома или в движение!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серия 5000 STH5020/40 Ръчен уред за гладене с пара

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серия 5000 STH5020/40 Ръчен уред за гладене с пара

12/06/2025

България

България

Лек и удобен за пътуване

Гладя редовно и не обичам намачканите дрехи. Често пътувам, а понякога имам и бизнес срещи. Наскоро си купих този ръчен уред и ми е много полезен когато съм в командировка или пътувам като турист със семейството си и искам да пригладя рокля за вечеря или др. Също установих, че мога да приглаждам и пердетата си след пране, защото парата върви идеално и във вертикална позиция.

Prednosti

Лек, мощна пара

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серия 5000 STH5020/40 Ръчен уред за гладене с пара

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серия 5000 STH5020/40 Ръчен уред за гладене с пара

23/05/2025

България

България

Уникален продукт

Много съм доволен, препоръчвам на всяко домакинство

Prednosti

Бързо работи

Slabosti

Няма

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серия 5000 STH5020/40 Ръчен уред за гладене с пара

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серия 5000 STH5020/40 Ръчен уред за гладене с пара

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki
Omejitve odgovornosti

  1. Testirano s testnimi sevi bakterij/kvasovk: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^Testirano s testnimi vrstami pršic: Dermatophagoides farinae (moške in ženske odrasle pršice in nimfe).

  2. Nazivna moč 1400 W velja ob priklopu naprave na 240 V napajanje iz električnega omrežja. Dejanska moč je lahko drugačna, odvisno od napetosti.