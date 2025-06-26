2 leti garancije
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Idealno za občutljiva oblačila in zahtevnejše kroje
Enostavna uporaba in shranjevanje
Priročen za potovanja
Steamer Philips 5000 je pripravljen za uporabo, ko ga potrebujete. Preprosto nastavite glavo steamerja in odstranite gube na oblačilih na obešalniku ali ravni površini. Zaradi pomične glave ga je preprosto zložiti za potovanja ter ga hitro in preprosto shraniti doma.
Steamer Philips 5000 je nadvse preprosto uporabljati, ker se segreje že v 35 sekundah. Pozabite na postavljanje velikih nerodnih likalnih miz – odstranite gube kar na obešalniku ali na vsaki ravni površini.
S steamerjem Philips 5000 lahko hitro odpravite nadležne gube na vseh oblačilih, ki jih je mogoče likati. Idealna nastavitev za varčevanje energije je Eco. Medtem ko je nastavitev Max z močnejšim izpustom pare odlična za trdovratnejše gube in trpežnejši tekstil, kot je bombaž.
4.9
od 5
19
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Vick7
26/06/2025
България
Del promocije
Много практичен и лек уред
Изключително практичен уред! Philips STH5020/40 напълно промени ежедневието ми. Загрява само за 35 секунди и е готов за употреба без нужда от дъска за гладене — идеален за бързи корекции преди излизане. Удобен за съхранение и пътуване. С двете настройки на парата (Eco и Max) лесно се справя както с деликатни тъкани, така и с по-дебели материи. Заостреният връх е чудесен за труднодостъпни места като яки и маншети. Резервоарът за вода се сваля лесно и се пълни без разливане. Препоръчвам го на всеки, който търси ефективно и бързо решение за гладене у дома или в движение!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серия 5000 STH5020/40 Ръчен уред за гладене с пара
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серия 5000 STH5020/40 Ръчен уред за гладене с пара
Sluncho
12/06/2025
България
Del promocije
Лек и удобен за пътуване
Гладя редовно и не обичам намачканите дрехи. Често пътувам, а понякога имам и бизнес срещи. Наскоро си купих този ръчен уред и ми е много полезен когато съм в командировка или пътувам като турист със семейството си и искам да пригладя рокля за вечеря или др. Също установих, че мога да приглаждам и пердетата си след пране, защото парата върви идеално и във вертикална позиция.
Prednosti
Лек, мощна пара
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серия 5000 STH5020/40 Ръчен уред за гладене с пара
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серия 5000 STH5020/40 Ръчен уред за гладене с пара
Sto1
23/05/2025
България
Del promocije
Уникален продукт
Много съм доволен, препоръчвам на всяко домакинство
Prednosti
Бързо работи
Slabosti
Няма
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серия 5000 STH5020/40 Ръчен уред за гладене с пара
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серия 5000 STH5020/40 Ръчен уред за гладене с пара
Testirano s testnimi sevi bakterij/kvasovk: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^Testirano s testnimi vrstami pršic: Dermatophagoides farinae (moške in ženske odrasle pršice in nimfe).
Nazivna moč 1400 W velja ob priklopu naprave na 240 V napajanje iz električnega omrežja. Dejanska moč je lahko drugačna, odvisno od napetosti.