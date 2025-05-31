2 leti garancije
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Idealno za občutljiva oblačila in zahtevnejše kroje
Enostavna uporaba in shranjevanje
Priročen za potovanja
Steamer Philips 5000 je pripravljen za uporabo, ko ga potrebujete. Preprosto nastavite glavo steamerja in odstranite gube na oblačilih na obešalniku ali ravni površini. Zaradi pomične glave ga je preprosto zložiti za potovanja ter ga hitro in preprosto shraniti doma.
Steamer Philips 5000 je nadvse preprosto uporabljati, ker se segreje že v 35 sekundah. Pozabite na postavljanje velikih nerodnih likalnih miz – odstranite gube kar na obešalniku ali na vsaki ravni površini.
S steamerjem Philips 5000 lahko hitro odpravite nadležne gube na vseh oblačilih, ki jih je mogoče likati. Idealna nastavitev za varčevanje energije je Eco. Medtem ko je nastavitev Max z močnejšim izpustom pare odlična za trdovratnejše gube in trpežnejši tekstil, kot je bombaž.
5.0
od 5
4
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Zvezdichka
31/05/2025
България
Del promocije
Удобен и лесен за ползване
Бързо лесно гладене с едно движение. Прекрасен помощник при пътувания.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серия 5000 STH5020/20 Ръчен уред за гладене с пара
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серия 5000 STH5020/20 Ръчен уред за гладене с пара
Paya P
30/05/2025
България
Del promocije
Най-практичен, най- удобен, най- функционален
Ръчния уред за градене с пара е най- необходимият ми уред, който използвам вкъщи. Обикновено нямам време за гладене и в бързината обличам нещо просто така. Осебено пролетта, дрехите ми са предимно ризи и панталони, които е необходимо да се изгладят. Парата от уреда е толкова добра , че само с няколко погалвания дрехите ми са готови за обличане. Пестя време, но без компромиси. Благодарение на уреда серия Philips - Серия 5000 STH5020/20 Ръчен уред за гладене с пара съм винаги в изряден външен вид!!! Това ми дава самочувствие и ходя с желание на работа! Харесвам всичко в този продукт и да добавя има огромна разлика от предишните му серии, които също съм използвала!
Prednosti
Бързина и функционалност
Slabosti
Обем
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серия 5000 STH5020/20 Ръчен уред за гладене с пара
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серия 5000 STH5020/20 Ръчен уред за гладене с пара
Zazzza
22/05/2025
България
Del promocije
Лек, удобен и функционален уред
Уредът за гладене с пара е изключително лек, което го прави лесно преносим и чудесен избор за пътуване. Парата е достатъчно силна, а чупещата се глава дава допълнително удобство при употреба.
Prednosti
Лек и лесно преносим по време на пътуване
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серия 5000 STH5020/20 Ръчен уред за гладене с пара
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серия 5000 STH5020/20 Ръчен уред за гладене с пара
Testirano s testnimi sevi bakterij/kvasovk: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^Testirano s testnimi vrstami pršic: Dermatophagoides farinae (moške in ženske odrasle pršice in nimfe).
Nazivna moč 1400 W velja ob priklopu naprave na 240 V napajanje iz električnega omrežja. Dejanska moč je lahko drugačna, odvisno od napetosti.