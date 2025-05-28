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Serija 5000Steamer

STH5010/70

4.9
| (28) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
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Izbrali ste popolno kombinacijo, vendar nimate časa za likanje? Brez skrbi, steamer Philips 5000 je za uporabo pripravljen v samo 35 sekundah in je enostaven za uporabo. Poskrbite za vrhunski stil brez skrbi zaradi prežganin!
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Modna kombinacija, pripravljena v trenutku s steamerjem Philips 5000

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  • Idealno za občutljiva oblačila in zahtevnejše kroje

  • Enostavna uporaba in shranjevanje

  • Priročen za potovanja

Elegantna zasnova s pomično glavo: preprosta uporaba in shranjevanje

Elegantna zasnova s pomično glavo: preprosta uporaba in shranjevanje

Steamer Philips 5000 je pripravljen za uporabo, ko ga potrebujete. Preprosto nastavite glavo steamerja in odstranite gube na oblačilih. Zaradi pomične glave ga je preprosto zložiti za potovanja ter ga hitro in preprosto shraniti doma.

Vključi in začni: pripravljen v nekaj sekundah, brez likalne deske

Vključi in začni: pripravljen v nekaj sekundah, brez likalne deske

Steamer Philips 5000 je nadvse preprosto uporabljati, ker se segreje že v 35 sekundah. Pozabite na postavljanje velikih nerodnih likalnih miz.

Nastavitvi Eco in Max: izberite glede na svoja oblačila

Nastavitvi Eco in Max: izberite glede na svoja oblačila

S steamerjem Philips 5000 lahko hitro odpravite nadležne gube na vseh oblačilih, ki jih je mogoče likati. Idealna nastavitev za varčevanje energije je Eco. Medtem ko je nastavitev Max z močnejšim izpustom pare odlična za trdovratnejše gube in trpežnejši tekstil, kot je bombaž.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.9

od 5

28

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
1

28/05/2025

България

България

МНОГО ДОБЪР

Върши чудесна работа за тениски и деликатни материи. Малък и компактен, не заема място и пести време!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серия 5000 STH5010/70 Ръчен уред за гладене с пара

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серия 5000 STH5010/70 Ръчен уред за гладене с пара

28/05/2025

България

България

Изключително удобен

Изключително удобен и лесен за използване уред! Загрява бързо и премахва гънките ефективно, дори при по-дебели тъкани. Компактният му размер го прави идеален за пътуване, а дизайнът е модерен и практичен. Радвам се, че го избрах — спестява време и усилия всеки ден. Препоръчвам го с две ръце!

Prednosti

Удобен

Ta ocena je bila podana za Серия 5000 STH5010/70 Ръчен уред за гладене с пара

Ta ocena je bila podana za Серия 5000 STH5010/70 Ръчен уред за гладене с пара

24/05/2025

България

България

Great product - really recommend it!

I find it easy to use, with modern and simple design and I like the fact that I can take it with me when travelling!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серия 5000 STH5010/70 Ръчен уред за гладене с пара

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серия 5000 STH5010/70 Ръчен уред за гладене с пара

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Omejitve odgovornosti

  1. Testirano s testnimi sevi bakterij/kvasovk: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^Testirano s testnimi vrstami pršic: Dermatophagoides farinae (moške in ženske odrasle pršice in nimfe).

  2. Nazivna moč 1400 W velja ob priklopu naprave na 240 V napajanje iz električnega omrežja. Dejanska moč je lahko drugačna, odvisno od napetosti.