2 leti garancije
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Idealno za občutljiva oblačila in zahtevnejše kroje
Enostavna uporaba in shranjevanje
Priročen za potovanja
Steamer Philips 5000 je pripravljen za uporabo, ko ga potrebujete. Preprosto nastavite glavo steamerja in odstranite gube na oblačilih. Zaradi pomične glave ga je preprosto zložiti za potovanja ter ga hitro in preprosto shraniti doma.
Steamer Philips 5000 je nadvse preprosto uporabljati, ker se segreje že v 35 sekundah. Pozabite na postavljanje velikih nerodnih likalnih miz.
S steamerjem Philips 5000 lahko hitro odpravite nadležne gube na vseh oblačilih, ki jih je mogoče likati. Idealna nastavitev za varčevanje energije je Eco. Medtem ko je nastavitev Max z močnejšim izpustom pare odlična za trdovratnejše gube in trpežnejši tekstil, kot je bombaž.
4.9
od 5
28
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Rain girl
28/05/2025
България
Del promocije
МНОГО ДОБЪР
Върши чудесна работа за тениски и деликатни материи. Малък и компактен, не заема място и пести време!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серия 5000 STH5010/70 Ръчен уред за гладене с пара
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серия 5000 STH5010/70 Ръчен уред за гладене с пара
28/05/2025
България
Del promocije
Изключително удобен
Изключително удобен и лесен за използване уред! Загрява бързо и премахва гънките ефективно, дори при по-дебели тъкани. Компактният му размер го прави идеален за пътуване, а дизайнът е модерен и практичен. Радвам се, че го избрах — спестява време и усилия всеки ден. Препоръчвам го с две ръце!
Prednosti
Удобен
Ta ocena je bila podana za Серия 5000 STH5010/70 Ръчен уред за гладене с пара
Ta ocena je bila podana za Серия 5000 STH5010/70 Ръчен уред за гладене с пара
tsvetentse
24/05/2025
България
Del promocije
Great product - really recommend it!
I find it easy to use, with modern and simple design and I like the fact that I can take it with me when travelling!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серия 5000 STH5010/70 Ръчен уред за гладене с пара
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серия 5000 STH5010/70 Ръчен уред за гладене с пара
Testirano s testnimi sevi bakterij/kvasovk: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^Testirano s testnimi vrstami pršic: Dermatophagoides farinae (moške in ženske odrasle pršice in nimfe).
Nazivna moč 1400 W velja ob priklopu naprave na 240 V napajanje iz električnega omrežja. Dejanska moč je lahko drugačna, odvisno od napetosti.