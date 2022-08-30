2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Kompakten in zložljiv
Pripravljen za uporabo v 30 sekundah
1000 W, do 20 g/min
Ne potrebujete likalne deske
Naš steamer Philips serije 3000 je lahek, kompakten in zložljiv za enostavno uporabo in shranjevanje. Poskrbi za sveža oblačila kjer koli in kadar koli. Vaš idealen spremljevalec za enostavno in hitro popravljanje oblačil doma ali na poti.
Pripravljen za uporabo v le 30 sekundah. Lučka označuje, kdaj lahko začnete odstranjevati gube, da boste končali hitro. Brez čakanja, brez truda.
1000 W zagotavlja našemu steamerju neprekinjen izpust pare 20 g/min. Za hitro in priročno odstranjevanje gub.
4.8
od 5
8
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Jelka_zg
30/08/2022
Hrvatska
Ovaj steamer mi je spas u zadnji čas
Najviše volim kod ovog uređaja što je spreman za upotrebu za 30 sekunda. Vrlo je praktičan pa ga zato volim i koristiti. Dok se spremam vrlo često promijenim mišljene oko toga što obuci taj dan i zato volim svoj steamer. Vrlo brzo se zagrije i spasi moje muke te naravno vrlo dobro i opegla. Pokazao se dobar čak i na lanenim košuljama po ljeti.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 3000 STH3010/70 Steamer
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 3000 STH3010/70 Steamer
Na_na
29/07/2022
Hrvatska
Kompaktan i moćan!
Super uređaj za one trenutke kada nešto treba na brzaka popeglati ili pofriškati odjeću koju ste možda već jednom obukli. Zgodan uređaj jer je malen i kompaktan pa ga možete lako ponijeti na put, a s njim dolazi i putna torbica.
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Ta ocena je bila podana za Serija 3000 STH3010/70 Steamer
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 3000 STH3010/70 Steamer
Somebody1
11/01/2023
Česká republika
Konečně mě baví žehlení
S napařovačem je velice jednoduchá manipulace. Zvládne narovnat jemnější látky a příjde mi super poměr cena/výkon. Celkem to je i zábava. Mám i žehličku, ale tu už díky napařovači nepoužívám tak často.
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Ta ocena je bila podana za 3000 Series STH3010/70 Ruční napařovač
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Ta ocena je bila podana za 3000 Series STH3010/70 Ruční napařovač
Preizkušeno z 10-sekundnim stacionarnim likanjem na zunanjem inštitutu za vrste bakterij Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231.