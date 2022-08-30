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  • Kompaktna in zložljiva rešitev
  • Kompaktna in zložljiva rešitev
  • Kompaktna in zložljiva rešitev
  • Kompaktna in zložljiva rešitev
  • Kompaktna in zložljiva rešitev
  • Kompaktna in zložljiva rešitev
  • Kompaktna in zložljiva rešitev
  • Kompaktna in zložljiva rešitev
  • Kompaktna in zložljiva rešitev
  • Kompaktna in zložljiva rešitev
  • Kompaktna in zložljiva rešitev
  • Kompaktna in zložljiva rešitev
  • Kompaktna in zložljiva rešitev
  • Kompaktna in zložljiva rešitev
  • Kompaktna in zložljiva rešitev

Izdelek ni več na voljo

Serija 3000Steamer

STH3010/70

4.8
| (8) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Kompaktna in zložljiva rešitev
Naš steamer Philips serije 3000 je lahek, kompakten in zložljiv za enostavno uporabo in shranjevanje. Poskrbi za sveža oblačila kjer koli in kadar koli. Vaš idealen spremljevalec za enostavno in hitro popravljanje oblačil doma ali na poti.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Enostavno odpravljanje gub doma in na poti

Kompaktna in zložljiva rešitev

  • Kompakten in zložljiv

  • Pripravljen za uporabo v 30 sekundah

  • 1000 W, do 20 g/min

  • Ne potrebujete likalne deske

Kompakten in zložljiv steamer za enostavno uporabo in shranjevanje

Kompakten in zložljiv steamer za enostavno uporabo in shranjevanje

Naš steamer Philips serije 3000 je lahek, kompakten in zložljiv za enostavno uporabo in shranjevanje. Poskrbi za sveža oblačila kjer koli in kadar koli. Vaš idealen spremljevalec za enostavno in hitro popravljanje oblačil doma ali na poti.

Pripravljen za uporabo v le 30 sekundah

Pripravljen za uporabo v le 30 sekundah

Pripravljen za uporabo v le 30 sekundah. Lučka označuje, kdaj lahko začnete odstranjevati gube, da boste končali hitro. Brez čakanja, brez truda.

1000 W z neprekinjenim izpustom pare do 20 g/min

1000 W z neprekinjenim izpustom pare do 20 g/min

1000 W zagotavlja našemu steamerju neprekinjen izpust pare 20 g/min. Za hitro in priročno odstranjevanje gub.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.8

od 5

8

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

30/08/2022

Hrvatska

Hrvatska

Ovaj steamer mi je spas u zadnji čas

Najviše volim kod ovog uređaja što je spreman za upotrebu za 30 sekunda. Vrlo je praktičan pa ga zato volim i koristiti. Dok se spremam vrlo često promijenim mišljene oko toga što obuci taj dan i zato volim svoj steamer. Vrlo brzo se zagrije i spasi moje muke te naravno vrlo dobro i opegla. Pokazao se dobar čak i na lanenim košuljama po ljeti.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 3000 STH3010/70 Steamer

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 3000 STH3010/70 Steamer

29/07/2022

Hrvatska

Hrvatska

Kompaktan i moćan!

Super uređaj za one trenutke kada nešto treba na brzaka popeglati ili pofriškati odjeću koju ste možda već jednom obukli. Zgodan uređaj jer je malen i kompaktan pa ga možete lako ponijeti na put, a s njim dolazi i putna torbica.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 3000 STH3010/70 Steamer

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 3000 STH3010/70 Steamer

11/01/2023

Česká republika

Česká republika

Konečně mě baví žehlení

S napařovačem je velice jednoduchá manipulace. Zvládne narovnat jemnější látky a příjde mi super poměr cena/výkon. Celkem to je i zábava. Mám i žehličku, ale tu už díky napařovači nepoužívám tak často.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 3000 Series STH3010/70 Ruční napařovač

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 3000 Series STH3010/70 Ruční napařovač

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Omejitve odgovornosti

  1. Preizkušeno z 10-sekundnim stacionarnim likanjem na zunanjem inštitutu za vrste bakterij Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231.