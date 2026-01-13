2 leti garancije
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Kompakten in zložljiv
Pripravljen za uporabo v 30 sekundah
1000 W, do 20 g/min
Ne potrebujete likalne deske
Naš steamer Philips serije 3000 je lahek, kompakten in zložljiv za enostavno uporabo in shranjevanje. Poskrbi za sveža oblačila kjer koli in kadar koli. Vaš idealen spremljevalec za enostavno in hitro popravljanje oblačil doma ali na poti.
Pripravljen za uporabo v le 30 sekundah. Lučka označuje, kdaj lahko začnete odstranjevati gube, da boste končali hitro. Brez čakanja, brez truda.
1000 W zagotavlja našemu steamerju neprekinjen izpust pare 20 g/min. Za hitro in priročno odstranjevanje gub.
5.0
od 5
11
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Уникат
13/01/2026
България
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серия 3000 STH3010/30 Ръчен уред за гладене с пара
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серия 3000 STH3010/30 Ръчен уред за гладене с пара
Poli25
22/12/2024
България
Продукта е много ефективен и лесен за употреба.
Доволна съм от продукта .Лесно и бързо се работи с него.
Prednosti
Бърз,удобен и ефективен
Slabosti
Няма
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серия 3000 STH3010/30 Ръчен уред за гладене с пара
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серия 3000 STH3010/30 Ръчен уред за гладене с пара
Uliana_U
24/06/2024
Україна
Del promocije
Швидке відпарювання
Придбала нещодавно, покупкою задоволена. Відпарювач працює швидко і якісно, надзвичайно компактний завдяки складній ручці. У нього дуже милий дизайн немов зефірка)
Prednosti
Якісна робота
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач
Preizkušeno z 10-sekundnim stacionarnim likanjem na zunanjem inštitutu za vrste bakterij Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231.