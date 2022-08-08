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  • Kompaktna in zložljiva rešitev
  • Kompaktna in zložljiva rešitev
  • Kompaktna in zložljiva rešitev
  • Kompaktna in zložljiva rešitev
  • Kompaktna in zložljiva rešitev
  • Kompaktna in zložljiva rešitev
  • Kompaktna in zložljiva rešitev
  • Kompaktna in zložljiva rešitev
  • Kompaktna in zložljiva rešitev
  • Kompaktna in zložljiva rešitev
  • Kompaktna in zložljiva rešitev
  • Kompaktna in zložljiva rešitev
  • Kompaktna in zložljiva rešitev
  • Kompaktna in zložljiva rešitev

Izdelek ni več na voljo

Serija 3000Steamer

STH3000/20

4.3
| (39) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 82%
Kompaktna in zložljiva rešitev
Naš steamer Philips serije 3000 je lahek, kompakten in zložljiv za enostavno uporabo in shranjevanje. Poskrbi za sveža oblačila kjer koli in kadar koli. Vaš idealen spremljevalec za enostavno in hitro popravljanje oblačil doma ali na poti.
Poglej vse prednosti
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Enostavno odpravljanje gub doma in na poti

Kompaktna in zložljiva rešitev

  • Kompakten in zložljiv

  • Pripravljen za uporabo v 30 sekundah

  • 1000 W, do 20 g/min

  • Ne potrebujete likalne deske

Kompakten in zložljiv steamer za enostavno uporabo in shranjevanje

Kompakten in zložljiv steamer za enostavno uporabo in shranjevanje

Naš steamer Philips serije 3000 je lahek, kompakten in zložljiv za enostavno uporabo in shranjevanje. Poskrbi za sveža oblačila kjer koli in kadar koli. Vaš idealen spremljevalec za enostavno in hitro popravljanje oblačil doma ali na poti.

Pripravljen za uporabo v le 30 sekundah

Pripravljen za uporabo v le 30 sekundah

Pripravljen za uporabo v le 30 sekundah. Lučka označuje, kdaj lahko začnete odstranjevati gube, da boste končali hitro. Brez čakanja, brez truda.

1000 W z neprekinjenim izpustom pare do 20 g/min

1000 W z neprekinjenim izpustom pare do 20 g/min

1000 W zagotavlja našemu steamerju neprekinjen izpust pare 20 g/min. Za hitro in priročno odstranjevanje gub.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.3

od 5

39

Ocene

82%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2

08/08/2022

Česká republika

Česká republika

Rychlý pomocník

Ruční napařovač vřele doporučuji, je to skvělý pomocník při nutnosti rychlého rozhodování co po ránu na sebe. Mám hodně halenek a košil a ne vždy vydrží ve skříni dobře vyžehlené. Snadno a rychle je na ramínku přežehlíte tímto pomocníkem.

Prednosti

Rychlé a snadné používání

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 3000 Series STH3000/20 Ruční napařovač

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 3000 Series STH3000/20 Ruční napařovač

11/05/2022

Česká republika

Česká republika

funguje ;)

ruční napařovač funguje i ve vertikální poloze, oblečení ze sušičky mám vždy dost pokrčené a na trička, letní kalhoty a halenky to funguje ;). Pověsím to na ramínko a za pár minut je hotovo,

Prednosti

skladnost

Slabosti

malá nádobka na vodu

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 3000 Series STH3000/20 Ruční napařovač

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 3000 Series STH3000/20 Ruční napařovač

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

Super pomocník

Opravdu skvělý pomocník, když se nechce člověku žehlit zastane skvěle svoji práci. Mužů jen doporučit

Prednosti

Je rychle k použit, funguje na jedničku

Slabosti

Zatím jsem žádné neobjevila

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 3000 Series STH3000/20 Ruční napařovač

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 3000 Series STH3000/20 Ruční napařovač

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Omejitve odgovornosti

  1. Preizkušeno z 10-sekundnim stacionarnim likanjem na zunanjem inštitutu za vrste bakterij Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231.