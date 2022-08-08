2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Kompakten in zložljiv
Pripravljen za uporabo v 30 sekundah
1000 W, do 20 g/min
Ne potrebujete likalne deske
Naš steamer Philips serije 3000 je lahek, kompakten in zložljiv za enostavno uporabo in shranjevanje. Poskrbi za sveža oblačila kjer koli in kadar koli. Vaš idealen spremljevalec za enostavno in hitro popravljanje oblačil doma ali na poti.
Pripravljen za uporabo v le 30 sekundah. Lučka označuje, kdaj lahko začnete odstranjevati gube, da boste končali hitro. Brez čakanja, brez truda.
1000 W zagotavlja našemu steamerju neprekinjen izpust pare 20 g/min. Za hitro in priročno odstranjevanje gub.
4.3
od 5
39
Ocene
82%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Matka4
08/08/2022
Česká republika
Rychlý pomocník
Ruční napařovač vřele doporučuji, je to skvělý pomocník při nutnosti rychlého rozhodování co po ránu na sebe. Mám hodně halenek a košil a ne vždy vydrží ve skříni dobře vyžehlené. Snadno a rychle je na ramínku přežehlíte tímto pomocníkem.
Prednosti
Rychlé a snadné používání
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 3000 Series STH3000/20 Ruční napařovač
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 3000 Series STH3000/20 Ruční napařovač
Jitka82
11/05/2022
Česká republika
funguje ;)
ruční napařovač funguje i ve vertikální poloze, oblečení ze sušičky mám vždy dost pokrčené a na trička, letní kalhoty a halenky to funguje ;). Pověsím to na ramínko a za pár minut je hotovo,
Prednosti
skladnost
Slabosti
malá nádobka na vodu
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 3000 Series STH3000/20 Ruční napařovač
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 3000 Series STH3000/20 Ruční napařovač
Majinka
10/05/2022
Česká republika
Super pomocník
Opravdu skvělý pomocník, když se nechce člověku žehlit zastane skvěle svoji práci. Mužů jen doporučit
Prednosti
Je rychle k použit, funguje na jedničku
Slabosti
Zatím jsem žádné neobjevila
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 3000 Series STH3000/20 Ruční napařovač
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 3000 Series STH3000/20 Ruční napařovač
Preizkušeno z 10-sekundnim stacionarnim likanjem na zunanjem inštitutu za vrste bakterij Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231.