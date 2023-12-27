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  • Enostavno vsakodnevno odstranjevanje gub
  • Enostavno vsakodnevno odstranjevanje gub
  • Enostavno vsakodnevno odstranjevanje gub
  • Enostavno vsakodnevno odstranjevanje gub
  • Enostavno vsakodnevno odstranjevanje gub
  • Enostavno vsakodnevno odstranjevanje gub
  • Enostavno vsakodnevno odstranjevanje gub
  • Enostavno vsakodnevno odstranjevanje gub
  • Enostavno vsakodnevno odstranjevanje gub
  • Enostavno vsakodnevno odstranjevanje gub
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Serija 3000 Pokončni parni likalnik s ploščo XL StyleBoard

STE3170/80

4.4
| (36) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 86%
Enostavno vsakodnevno odstranjevanje gub
S pokončnim steamerjem Philips serije 3000 z vgrajeno ploščo in veliko koničasto glavo steamerja manj časa namenite ravnanju svojih oblačil. Vaša oblačila naj bodo brez mikrobov*, infuzijski sistem za dišave MyEssence pa bo poskrbel za aromatično svežino.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Plošča StyleBoard z nagibom za boljše rezultate

Enostavno vsakodnevno odstranjevanje gub

  • StyleBoard z nagibom

  • 3 nastavitvi pare

  • Koničasta kovinska plošča parne enote

  • 2000 W moči

Priročna plošča StyleBoard z nagibom za boljše rezultate

Priročna plošča StyleBoard z nagibom za boljše rezultate

Plošča StyleBoard z nagibom med likanjem s paro zagotavlja zanesljivo oporo. Oblačilo enostavno pritisnite med ploščo parne enote in ploščo StyleBoard za preprosto likanje s paro in vrhunske rezultate po celotni dolžini oblačila.

Segreje se v manj kot 60 sekundah, tako da ste pripravljeni v trenutku

Segreje se v manj kot 60 sekundah, tako da ste pripravljeni v trenutku

Pokončni steamer je pripravljen za uporabo v manj kot 60 sekundah, kadar koli ga potrebujete, kar je idealno za izbiro oblačil v zadnjem trenutku.

MyEssence – osvežite oblačila z najljubšimi vonjavami

MyEssence – osvežite oblačila z najljubšimi vonjavami

Naš inovativni infuzijski sistem za dišave MyEssence vam omogoča, da osvežite oblačila s svojimi najljubšimi dišavami, kadar koli želite.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.4

od 5

36

Ocene

86%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3

27/12/2023

Česká republika

Česká republika

Snadné žehlení

Napařovač oděvů mne velmi mile překvapil. Sestavení i obsluha je velmi snadná. Hodně pomačkanou košili snadno na ramínku vyžehlil, taktéž riflové kalhoty i ubrus. Součástí je i rukavice, aby nedošlo k poranění ruky. Stojan s prknem nějaké místo zabere, ale přístroj vypadá elegantně. Za naši domácnost mohu opravdu jen doporučit.

Prednosti

zvládne i náchylné tkaniny

Slabosti

zabere nějaké místo

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Stojanový napařovač 3000 Series STE3170/80 Stojanový napařovač s polohovatelným prknem

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Stojanový napařovač 3000 Series STE3170/80 Stojanový napařovač s polohovatelným prknem

18/12/2023

Česká republika

Česká republika

Skvělý pomocník pro rychlé narovnání oděvů

Jsem zastánce žehlení, i přesto, že mám sušičku stále žehlím. Dá se říct, že žehlím ráda a nikdy mi žehlení nevadilo až do doby kdy přítel změnil zaměstnání a já tak musela začít žehlit až osm košil týdně. Z tohoto důvodu jsem si chtěla pořídit napařovač, teď když ho konečně mám ráda se s vámi podělím o zkušenosti. Napařovač má velmi rychlé,a jednoduché použití, velice rychlá doba nahřátí a má výborně tvarovanou špičku napařovací plochy. Po delší době je však těžší do ruky a přívodní hadice k napařovací hlavici je hodně horká. Při napařování musíte vždy použít rukavici, bez ní to opravdu nejde, já jsem to zkusila bez a to opravdu není dobrý nápad. Žehlící plocha je krátká a já bych uvítala naklápěcí, tedy vodorovnou polohu. Košile se mi bohužel moc dobře nežehlí, špatně jde upravovat límeček a jelikož je plocha na žehlení krátká, spodek košile nejde dobře vyžehlit. Občas zanechává mokré stopy na žehleném oděvu a někdy dochází k odkapu sražené vody z napařovací hlavice na zem. Trička, sukně, šaty, saka, dětské oblečení, jemné i lněné materiály na to je opravdu skvělým a rychlým pomocníkem. Je třeba zvážit, zda máte úložný prostor na tento stojací napařovač, aby jste ho měli stále po ruce, protože to místo opravdu zabere. Jinak to je nepostradatelný člen rodiny.

Prednosti

Rychlost nahřátí, použití vody z kohoutku, skvělý na jemné materiály, výborně tvarovaná špička

Slabosti

Malá žehlící plocha, po delší době těžký do ruky, vlhkost oblečení, zanechává mokré stopy při napařování

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Stojanový napařovač 3000 Series STE3170/80 Stojanový napařovač s polohovatelným prknem

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Stojanový napařovač 3000 Series STE3170/80 Stojanový napařovač s polohovatelným prknem

15/12/2023

Česká republika

Česká republika

Stále po ruce

Velmi rychle nahřátý a připravený k použití. Rychlá varianta na zmačkané oblečení, žádné vytahování žehlicího prkna a žehličky. Používám také k osvěžení oblečení, při použití esence, je oblečení jak čerstvě vyprané. Prkno by mohlo být polohovací to je jediná vada tohoto pomocníka.

Prednosti

Rychlost nahřátí, stále po ruce, napařovač krásně padne do ruky

Slabosti

Není polohovatelné prkno, zabere více místa

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Stand Steamer 3000 Series STE3180/30 Stojanový napařovač s XL prknem

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Stand Steamer 3000 Series STE3180/30 Stojanový napařovač s XL prknem

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  1. Testirano na neodvisnem inštitutu za vrste bakterij E. coli, S. Aureus in C. Albicans po 1 minuti odstranjevanja gub