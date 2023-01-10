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  • Enostavno vsakodnevno odstranjevanje gub
  • Enostavno vsakodnevno odstranjevanje gub

Serija 3000Pokončni steamer z vgrajeno ploščo StyleBoard

STE3150/20

4.6
| (20) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 89%
Enostavno vsakodnevno odstranjevanje gub
S pokončnim steamerjem Philips serije 3000 manj časa namenite odstranjevanju gub na svojih oblačilih in dlje časa uživate v njihovi nošnji. Vgrajena trpežna plošča StyleBoard in velika koničasta glava steamerja enostavno odpravita vse gube z oblačil.
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Vgrajena plošča StyleBoard za boljše rezultate

Enostavno vsakodnevno odstranjevanje gub

  • Vgrajena plošča StyleBoard

  • 3 nastavitvi pare

  • Koničasta plošča parne enote

  • 2000 W moči

Vgrajena pIošča StyleBoard za boljše glajenje gub

Vgrajena pIošča StyleBoard za boljše glajenje gub

Plošča StyleBoard med odstranjevanjem gub zagotavlja zanesljivo oporo. Oblačilo enostavno pritisnite med ploščo parne enote in ploščo StyleBoard za preprosto odstranjevanje gub in vrhunske rezultate po celotni dolžini oblačila.

Segreje se v manj kot 60 sekundah, tako da ste pripravljeni v trenutku

Segreje se v manj kot 60 sekundah, tako da ste pripravljeni v trenutku

Pokončni steamer je pripravljen za uporabo v manj kot 60 sekundah, kadar koli ga potrebujete, kar je idealno za izbiro oblačil v zadnjem trenutku.

Uniči do 99,9 % bakterij* ter osveži oblačila in odstranjuje vonjave

Uniči do 99,9 % bakterij* ter osveži oblačila in odstranjuje vonjave

Serija 3000 poleg glajenja gumb tudi osvežuje oblačila (in mehko pohištvo, zavese, igrače) ter odstranjuje vonjave tako, da uniči do 99,9 % bakterij*.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.6

od 5

20

Ocene

89%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2

10/01/2023

Україна

Україна

Найкращий відпарювач з тих, якими я користувалась

Дуже сподобалось користуватись цим приладом , відпарювач має досить потужну подачу пари і зручний у використанні

Prednosti

Потужний, зручний, довгий шнур

Slabosti

-

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard

09/01/2023

Україна

Україна

Добрий пристрій

Добре прасує. Можна користуватись 3 режимами подачі пари. З дошкою зручно користуватись і не втомлюється рука.. Швидко нагрівається. Подобається великий резервуар ,налив і користуєшся довго, тобто на велику кількість речей.

Prednosti

Мало місця займає.і регулювання висоти

Slabosti

Нема

Ta ocena je bila podana za Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard

Ta ocena je bila podana za Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard

09/01/2023

Україна

Україна

Чудо техніка

Має неперевершену досконалість у дизайні. Зручність у використанні. Добре справляється зі своєю функцією. Відпарює ,добре відпрасовує Має 2 положення спинки. І ще й дезинфікує

Prednosti

Швидкість

Slabosti

Не можна взяти зі собою у дорогу

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard

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Omejitve odgovornosti

  1. Testirano na neodvisnem inštitutu za vrste bakterij E. coli, S. Aureus in C. Albicans po 1 minuti odstranjevanja gub