2 leti garancije
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Vgrajena plošča StyleBoard
3 nastavitvi pare
Koničasta plošča parne enote
2000 W moči
Plošča StyleBoard med odstranjevanjem gub zagotavlja zanesljivo oporo. Oblačilo enostavno pritisnite med ploščo parne enote in ploščo StyleBoard za preprosto odstranjevanje gub in vrhunske rezultate po celotni dolžini oblačila.
Pokončni steamer je pripravljen za uporabo v manj kot 60 sekundah, kadar koli ga potrebujete, kar je idealno za izbiro oblačil v zadnjem trenutku.
Serija 3000 poleg glajenja gumb tudi osvežuje oblačila (in mehko pohištvo, zavese, igrače) ter odstranjuje vonjave tako, da uniči do 99,9 % bakterij*.
4.6
od 5
20
Ocene
89%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Ritaaaaa
10/01/2023
Україна
Del promocije
Найкращий відпарювач з тих, якими я користувалась
Дуже сподобалось користуватись цим приладом , відпарювач має досить потужну подачу пари і зручний у використанні
Prednosti
Потужний, зручний, довгий шнур
Slabosti
-
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard
Богдан,
09/01/2023
Україна
Del promocije
Добрий пристрій
Добре прасує. Можна користуватись 3 режимами подачі пари. З дошкою зручно користуватись і не втомлюється рука.. Швидко нагрівається. Подобається великий резервуар ,налив і користуєшся довго, тобто на велику кількість речей.
Prednosti
Мало місця займає.і регулювання висоти
Slabosti
Нема
Ta ocena je bila podana za Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard
Ta ocena je bila podana za Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard
Зімба
09/01/2023
Україна
Del promocije
Чудо техніка
Має неперевершену досконалість у дизайні. Зручність у використанні. Добре справляється зі своєю функцією. Відпарює ,добре відпрасовує Має 2 положення спинки. І ще й дезинфікує
Prednosti
Швидкість
Slabosti
Не можна взяти зі собою у дорогу
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard
Testirano na neodvisnem inštitutu za vrste bakterij E. coli, S. Aureus in C. Albicans po 1 minuti odstranjevanja gub