2 leti garancije
STE1040/20
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Snemljiva 1,8-litrska posoda za vodo
Vgrajena plošča StyleBoard
3 nastavitve izpusta pare
Neprekinjen izpust pare 36 g/min
Odstrani do 99,9 % bakterij*
Veliko, 1,8-litrsko posodo za vodo je mogoče sneti za lažje polnjenje, kar omogoča dolgo odstranjevanje gub brez prekinitev.
Steamer proizvede 36 g/min močne in neprekinjene pare za odstranitev gub v le nekaj potezah.
Nastavite želeno nastavitev pare za optimalne rezultate likanja različnih tkanin. Pri tanjših oblačilih uporabite manjši izpust pare, pri debelejših tkaninah in plaščih pa uporabite zmogljivejšo nastavitev.
Ocene
Testirano na neodvisnem inštitutu za vrste bakterij E. Coli, S. Aureus, C. Albicans in pršice na bombažu po 10 minutah parnega likanja