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Vse serije

  • Preprosto odstranjevanje gub z vseh vrst tkanin
  • Preprosto odstranjevanje gub z vseh vrst tkanin

Serija 1000Pokončni steamer

STE1040/20

Preprosto odstranjevanje gub z vseh vrst tkanin
Pokončni steamer Philips serije 1000 je vaš vsakodnevni spremljevalec za preprosto odstranjevanje gub. Z različnimi nastavitvami pare in veliko posodo za vodo lahko s paro priročno, hitro in učinkovito zgladite vse vrste tekstila brez prekinitev.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Dolgotrajna para z 1,8-litrsko posodo za vodo

Preprosto odstranjevanje gub z vseh vrst tkanin

  • Snemljiva 1,8-litrska posoda za vodo

  • Vgrajena plošča StyleBoard

  • 3 nastavitve izpusta pare

  • Neprekinjen izpust pare 36 g/min

  • Odstrani do 99,9 % bakterij*

Velika in snemljiva posoda za vodo

Velika in snemljiva posoda za vodo

Veliko, 1,8-litrsko posodo za vodo je mogoče sneti za lažje polnjenje, kar omogoča dolgo odstranjevanje gub brez prekinitev.

Neprekinjen izpust pare do 36 g/min

Neprekinjen izpust pare do 36 g/min

Steamer proizvede 36 g/min močne in neprekinjene pare za odstranitev gub v le nekaj potezah.

Različne nastavitve pare za boljše rezultate

Različne nastavitve pare za boljše rezultate

Nastavite želeno nastavitev pare za optimalne rezultate likanja različnih tkanin. Pri tanjših oblačilih uporabite manjši izpust pare, pri debelejših tkaninah in plaščih pa uporabite zmogljivejšo nastavitev.

Tehnične specifikacije

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Omejitve odgovornosti

  1. Testirano na neodvisnem inštitutu za vrste bakterij E. Coli, S. Aureus, C. Albicans in pršice na bombažu po 10 minutah parnega likanja