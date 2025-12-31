Preprosto odstranjevanje gub z vseh vrst tkanin

Pokončni steamer Philips serije 1000 je vaš vsakodnevni spremljevalec za preprosto odstranjevanje gub. Z različnimi nastavitvami pare in veliko posodo za vodo lahko s paro priročno, hitro in učinkovito zgladite vse vrste tekstila brez prekinitev.