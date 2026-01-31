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Izdelek ni več na voljo

Brezžične TV-slušalke AudioBoost

SSC5001/10

Poslušajte doma, kot si vi želite

Nadenite si lahke brezžične TV-slušalke SSC5001 AudioBoost, da bo zvok televizorja glasnejši in jasnejši. Za še priročnejšo uporabo so opremljene s funkcijama samodejnega vklopa in izklopa ter samodejne izbire kanala.

Poglej vse prednosti

Poslušajte doma, kot si vi želite

  • 15 mm zvočne enote/zaprt hrbtni del

  • Ušesna

15 mm zvočne enote iz neodima zagotavljajo jasen in glasen zvok

15 mm zvočne enote iz neodima zagotavljajo jasen in glasen zvok

15 mm zvočne enote iz neodima zagotavljajo jasen in glasen zvok. Digitalna brezžična povezava omogoča prenos visoke kakovosti za najboljši zvok v razredu.

Način okolice za ojačitev glasov za boljše pogovore

Izklopite zvok televizorja z enim gumbom in mikrofon TV-slušalk AudioBoost bo zaznal glasove in zvoke v vašem okolju ter jih ojačal v vaših ušesih. Uživali boste v jasnejših pogovorih z družino in bolje slišali zvoke iz okolja.

Samodejni vklop/izklop, ko si nadenete/snamete slušalke

Samodejni vklop/izklop, ko si nadenete/snamete slušalke

Za aktiviranje TV-slušalk AudioBoost vam ni treba pritisniti nobenega gumba. Pametni mehanizem samodejno zaznava, ali jih nosite, in jih samodejno vklopi in izklopi. Nikoli več vam ni treba skrbeti, da bi jih pozabili izklopiti.

Tehnične specifikacije

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