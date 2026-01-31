Samodejni vklop/izklop, ko si nadenete/snamete slušalke

Za aktiviranje TV-slušalk AudioBoost vam ni treba pritisniti nobenega gumba. Pametni mehanizem samodejno zaznava, ali jih nosite, in jih samodejno vklopi in izklopi. Nikoli več vam ni treba skrbeti, da bi jih pozabili izklopiti.