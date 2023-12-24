Izdelek ni več na voljo
Univerzalni daljinski upravljalnik 8 v 1.
Nadomestite do 8 naprav za daljinsko upravljanje, kot so televizor, satelitski sprejemnik, predvajalnik predstavnosti, predvajalnik Blue-ray, predvajalnik DVD, zvočni modul, igralna konzola, priključek Aux in drugo. Preprosta namestite s knjižnico kod ali obstoječ daljinski upravljalnik kopirajte s funkcijo učenja.
8-v-1
Pametni gumb
Funkcija učenja
Zbirka IR-kod, ki vsebuje najboljše znamke kupcev in priljubljene lokalne znamke televizorjev, satelitskih sprejemnikov, predvajalnikov predstavnosti, predvajalnikov Blue-ray, predvajalnikov DVD, zvočnih modulov in igralnih konzol itd.
S pametnim gumbom dostopajte do knjižnice v pametni aplikaciji televizorja. Enostavno izbiranje in namestitev kode iz knjižice kod.