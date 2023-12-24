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Izdelek ni več na voljo

Perfect replacementUniverzalni daljinski upravljalnik

SRP2018/10

3

| (7) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 80%

Univerzalni daljinski upravljalnik 8 v 1.

Nadomestite do 8 naprav za daljinsko upravljanje, kot so televizor, satelitski sprejemnik, predvajalnik predstavnosti, predvajalnik Blue-ray, predvajalnik DVD, zvočni modul, igralna konzola, priključek Aux in drugo. Preprosta namestite s knjižnico kod ali obstoječ daljinski upravljalnik kopirajte s funkcijo učenja.

Poglej vse prednosti

S funkcijo učenja

Univerzalni daljinski upravljalnik 8 v 1.

  • 8-v-1

  • Pametni gumb

  • Funkcija učenja

Združljiv z do kot 2000 blagovnimi znamkami

Knjižnica IR-kod z do 8000 kodami

Zbirka IR-kod, ki vsebuje najboljše znamke kupcev in priljubljene lokalne znamke televizorjev, satelitskih sprejemnikov, predvajalnikov predstavnosti, predvajalnikov Blue-ray, predvajalnikov DVD, zvočnih modulov in igralnih konzol itd.

Pametni gumb za odpiranje menija aplikacije na televizorju z enim dotikom

S pametnim gumbom dostopajte do knjižnice v pametni aplikaciji televizorja. Enostavno izbiranje in namestitev kode iz knjižice kod.

Tehnične specifikacije

Priročniki in dokumentacija

Seznam združljivosti - English (US)

  • PDF dat., 1.1 MB
  • 14 December 2023

Lokaliziran reklamni letak

  • PDF dat., 281.9 kB
  • 1 August 2025

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