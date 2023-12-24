Univerzalni daljinski upravljalnik 8 v 1.

Nadomestite do 8 naprav za daljinsko upravljanje, kot so televizor, satelitski sprejemnik, predvajalnik predstavnosti, predvajalnik Blue-ray, predvajalnik DVD, zvočni modul, igralna konzola, priključek Aux in drugo. Preprosta namestite s knjižnico kod ali obstoječ daljinski upravljalnik kopirajte s funkcijo učenja.