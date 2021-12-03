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  • Vrhunska kava, ki jo zlahka prilagodite svojemu okusu
  • Vrhunska kava, ki jo zlahka prilagodite svojemu okusu
  • Vrhunska kava, ki jo zlahka prilagodite svojemu okusu
  • Vrhunska kava, ki jo zlahka prilagodite svojemu okusu
  • Vrhunska kava, ki jo zlahka prilagodite svojemu okusu
  • Vrhunska kava, ki jo zlahka prilagodite svojemu okusu
  • Vrhunska kava, ki jo zlahka prilagodite svojemu okusu
  • Vrhunska kava, ki jo zlahka prilagodite svojemu okusu
  • Vrhunska kava, ki jo zlahka prilagodite svojemu okusu
  • Vrhunska kava, ki jo zlahka prilagodite svojemu okusu
  • Vrhunska kava, ki jo zlahka prilagodite svojemu okusu
  • Vrhunska kava, ki jo zlahka prilagodite svojemu okusu
  • Vrhunska kava, ki jo zlahka prilagodite svojemu okusu
  • Vrhunska kava, ki jo zlahka prilagodite svojemu okusu
  • Vrhunska kava, ki jo zlahka prilagodite svojemu okusu
  • Vrhunska kava, ki jo zlahka prilagodite svojemu okusu
  • Vrhunska kava, ki jo zlahka prilagodite svojemu okusu
  • Vrhunska kava, ki jo zlahka prilagodite svojemu okusu
  • Vrhunska kava, ki jo zlahka prilagodite svojemu okusu
  • Vrhunska kava, ki jo zlahka prilagodite svojemu okusu
  • Vrhunska kava, ki jo zlahka prilagodite svojemu okusu
  • Vrhunska kava, ki jo zlahka prilagodite svojemu okusu
  • Vrhunska kava, ki jo zlahka prilagodite svojemu okusu
  • Vrhunska kava, ki jo zlahka prilagodite svojemu okusu

Izdelek ni več na voljo

Saeco PicoBaristo DeluxeSuper samodejni aparat za espresso

SM5573/10

4.7
| (14) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Vrhunska kava, ki jo zlahka prilagodite svojemu okusu
Raziščite nov svet kav z najpogostejšimi recepti, na primer espresso in kapučino ali s posebnimi kavnimi napitki, na primer Americano ali espresso z malo mleka
Poglej vse prednosti

Vrhunska kava, ki jo zlahka prilagodite svojemu okusu

  • 13 vrst

  • Vgrajen vrhunski vrček za mleko

  • Sprednji del iz nerjavečega jekla

  • 12-stopenjski nastavljiv mlinček

20.000 skodelic odlične kave s trpežnimi keramičnimi mlinčki

20.000 skodelic odlične kave s trpežnimi keramičnimi mlinčki

Naši mlinčki so iz najsodobnejše keramike: izjemno trdni in natančni. Sveža zrna so nežno zmleta brez nevarnosti pregrevanja, da iz njih dobimo najboljšo mešanico okusov in arom za najmanj 20.000 skodelic vrhunske kave.

Oznaka CSA: Saeco iz kavnih zrn izvleče največ

Oznaka CSA: Saeco iz kavnih zrn izvleče največ

Tehnologija Saeco iz vaših najljubših kavnih zrn izvleče najboljše okuse in tako pričara močno in pristno aromo ter okus (pražena, čokoladna, muškatna, sadna, cvetlična, ostra)

Hitra priprava z visokozmogljivim grelnikom vode

Hitra priprava z visokozmogljivim grelnikom vode

Popolna kava potrebuje popolno temperaturo. Naš visokozmogljiv Thermoblock je izdelan iz lahkega aluminija in ima ohišje iz nerjavečega jekla, ki vodo hitro segreje na najprimernejšo temperaturo.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.7

od 5

14

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2
1

03/12/2021

Hrvatska

Hrvatska

Kava i održavanje

Već dvije godine nemam nikakve probleme sa aparatom a kavu radi odlično

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Superautomatski aparat za espresso

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Superautomatski aparat za espresso

01/10/2019

Česká republika

Česká republika

Tento produkt má vynikající vlastnosti.

Velmi pohodlné používání, výborná káva, snadné ovládání.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Automatický kávovar

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Automatický kávovar

01/10/2019

Česká republika

Česká republika

Skvělé kafe s velkou možností voleb

Hodně ocenuji indivdualizovat si každý druh kávy a toto si nechal uloženo v profilu. Děti milují mléčnou pěnu, tím pádem jsou všichni spokojeni.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Automatický kávovar

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Automatický kávovar

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Omejitve odgovornosti

  1. Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja