2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
13 vrst
Vgrajen vrhunski vrček za mleko
Sprednji del iz nerjavečega jekla
12-stopenjski nastavljiv mlinček
Naši mlinčki so iz najsodobnejše keramike: izjemno trdni in natančni. Sveža zrna so nežno zmleta brez nevarnosti pregrevanja, da iz njih dobimo najboljšo mešanico okusov in arom za najmanj 20.000 skodelic vrhunske kave.
Tehnologija Saeco iz vaših najljubših kavnih zrn izvleče najboljše okuse in tako pričara močno in pristno aromo ter okus (pražena, čokoladna, muškatna, sadna, cvetlična, ostra)
Popolna kava potrebuje popolno temperaturo. Naš visokozmogljiv Thermoblock je izdelan iz lahkega aluminija in ima ohišje iz nerjavečega jekla, ki vodo hitro segreje na najprimernejšo temperaturo.
4.7
od 5
14
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Fino24
03/12/2021
Hrvatska
Kava i održavanje
Već dvije godine nemam nikakve probleme sa aparatom a kavu radi odlično
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Superautomatski aparat za espresso
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Superautomatski aparat za espresso
Karel07
01/10/2019
Česká republika
Tento produkt má vynikající vlastnosti.
Velmi pohodlné používání, výborná káva, snadné ovládání.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Automatický kávovar
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Automatický kávovar
Mesin
01/10/2019
Česká republika
Skvělé kafe s velkou možností voleb
Hodně ocenuji indivdualizovat si každý druh kávy a toto si nechal uloženo v profilu. Děti milují mléčnou pěnu, tím pádem jsou všichni spokojeni.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Automatický kávovar
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Automatický kávovar
Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja