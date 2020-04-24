Izdelek ni več na voljo
Zanesljiva namestitev
Izjemno udobno za aktivno uporabo. Ergonomsko oblikovane slušalke z ušesno zanko prinašajo glasbo fantastične kakovosti neposredno v vaša ušesa. Vgrajeni mikrofon jasno zaznava vaš glas.
15 mm zv. enote/akus. prep. hrbtni del
Ušesna zanka
Dovolj majhne za najudobnejše nošenje in dovolj velike, da proizvedejo čist, nepopačen zvok; 15 mm zvočne enote zvočnikov so idealne velikosti za užitke ob poslušanju.
Ta slušalka je zasnovana tako, da se prilega obliki ušesa in vam nudi dodatno udobje in več užitkov med daljšim poslušanjem.
Ta 3D-ušesna zanka je mehka in prilagodljiva, zato ostane udobno nameščena na mestu, ko ste aktivni ali uživate v glasbi na poti.
4.5
od 5
2
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Olciaaaa26
24/04/2020
Polska
Polecam
Bardzo fajne słuchawki. Super dźwięk. Jakość wykonania bardzo zadowalająca. Poza tym dobrze trzymają się ucha. Polecam
Ta ocena je bila podana za SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon
Ta ocena je bila podana za SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon
Konrad 12345
14/04/2020
Polska
bardzo dobre
sprawdzają się jako słuchawki w podroży do posłuchania muzyki, konkretnie wzmocnionej przez dobry, ale nie za nachalny bass.
Prednosti
spasowane elementy
Slabosti
gumki
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon
Datum uporabe 2019-12-14
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon
Datum uporabe 2019-12-14