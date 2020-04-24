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Izdelek ni več na voljo

Slušalke z ušesno zanko z mikrofonom

SHS3305BK/10

4.5

| (2) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Zanesljiva namestitev

Izjemno udobno za aktivno uporabo. Ergonomsko oblikovane slušalke z ušesno zanko prinašajo glasbo fantastične kakovosti neposredno v vaša ušesa. Vgrajeni mikrofon jasno zaznava vaš glas.

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Prilagodljiva ušesna zanka se prilega vsem ušesom

Zanesljiva namestitev

  • 15 mm zv. enote/akus. prep. hrbtni del

  • Ušesna zanka

15 mm zvočna enota omogoča udobnejše nošenje

15 mm zvočna enota omogoča udobnejše nošenje

Dovolj majhne za najudobnejše nošenje in dovolj velike, da proizvedejo čist, nepopačen zvok; 15 mm zvočne enote zvočnikov so idealne velikosti za užitke ob poslušanju.

Ergonomsko oblikovana slušalka izboljša udobje

Ta slušalka je zasnovana tako, da se prilega obliki ušesa in vam nudi dodatno udobje in več užitkov med daljšim poslušanjem.

Vsestransko prilagodljiva ušesna zanka zagotavlja zanesljivo namestitev na ušesa vseh velikosti

Ta 3D-ušesna zanka je mehka in prilagodljiva, zato ostane udobno nameščena na mestu, ko ste aktivni ali uživate v glasbi na poti.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.5

od 5

2

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

24/04/2020

Polska

Polska

Polecam

Bardzo fajne słuchawki. Super dźwięk. Jakość wykonania bardzo zadowalająca. Poza tym dobrze trzymają się ucha. Polecam

Ta ocena je bila podana za SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon

Ta ocena je bila podana za SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon

14/04/2020

Polska

Polska

bardzo dobre

sprawdzają się jako słuchawki w podroży do posłuchania muzyki, konkretnie wzmocnionej przez dobry, ale nie za nachalny bass.

Prednosti

spasowane elementy

Slabosti

gumki

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon

Datum uporabe 2019-12-14

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon

Datum uporabe 2019-12-14

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