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Izdelek ni več na voljo

Slušalke

SHS3300BK/10

4.6

| (5) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Izjemni nizki toni

Uživajte v mogočnih nizkih ritmih s slušalkami z ušesno zanko, ki so zasnovane za udobje, stabilnost in zmogljivost.

Poglej vse prednosti

za mogočen zvok

Izjemni nizki toni

  • 15 mm zv. enote/akus. prep. hrbtni del

  • Ušesna zanka

27 mm zvočna enota zvočnika zagotavlja mogočen zvok

27 mm zvočna enota zvočnika je kompaktna za udobno nošenje, vendar dovolj zmogljiva, da zagotavlja čist in mogočen zvok, in idealne velikosti za uživanje ob poslušanju nepopačenega zvoka.

Ušesne blazinice izboljšajo udobno nošenje in odziv nizkih tonov

Posebna oblika in izbrani materiali ušesnih blazinic teh slušalk Philips zagotavljajo popolno prileganje za kar največje udobje. Preprečujejo uhajanje zvoka in izboljšajo tudi kakovost nizkih tonov. Ušesne blazinice so oblikovane tako, da se odlično prilegajo ušesu.

1,2 m kabel, ki je idealen za uporabo na prostem

Idealna dolžina kabla, ki vam omogoča, da zvočno napravo postavite, kamor želite.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.6

od 5

5

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

26/07/2017

Hrvatska

Hrvatska

Puno bolje od razvikanih modela

Kupio sam ove slušalice dok mi se ne poprave skupe slušalice renovimranog proizvođača. Potpuno sam se iznenadio bogatim zvukom, jasnoćom i glasnoćom zvuka. Za puno manje novaca imam gotovo pa jednaku kvalitetu zvuka kao i puno skuplje slušalice. Željko

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHS3300BK Slušalice

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHS3300BK Slušalice

24/04/2020

Polska

Polska

Polecam do biegania

Fajny sprzęt w przyzwoitej cenie. Lekkie i wygodne oraz bardzo dobry bass. Podczas biegania nie wypadają z ucha. Polecam

Prednosti

Dźwięk, Wygoda, Design

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHS3300BK Słuchawki

Datum uporabe 2019-03-23

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHS3300BK Słuchawki

Datum uporabe 2019-03-23

24/04/2020

Polska

Polska

Fajne

Wysoka jakość wykonania, dźwięk bez zarzutu, małe, zgrabne i wygodne

Ta ocena je bila podana za SHS3300BK Słuchawki

Ta ocena je bila podana za SHS3300BK Słuchawki

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