Izdelek ni več na voljo
Izjemni nizki toni
Uživajte v mogočnih nizkih ritmih s slušalkami z ušesno zanko, ki so zasnovane za udobje, stabilnost in zmogljivost.
15 mm zv. enote/akus. prep. hrbtni del
Ušesna zanka
27 mm zvočna enota zvočnika je kompaktna za udobno nošenje, vendar dovolj zmogljiva, da zagotavlja čist in mogočen zvok, in idealne velikosti za uživanje ob poslušanju nepopačenega zvoka.
Posebna oblika in izbrani materiali ušesnih blazinic teh slušalk Philips zagotavljajo popolno prileganje za kar največje udobje. Preprečujejo uhajanje zvoka in izboljšajo tudi kakovost nizkih tonov. Ušesne blazinice so oblikovane tako, da se odlično prilegajo ušesu.
Idealna dolžina kabla, ki vam omogoča, da zvočno napravo postavite, kamor želite.
4.6
od 5
5
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Željko
26/07/2017
Hrvatska
Puno bolje od razvikanih modela
Kupio sam ove slušalice dok mi se ne poprave skupe slušalice renovimranog proizvođača. Potpuno sam se iznenadio bogatim zvukom, jasnoćom i glasnoćom zvuka. Za puno manje novaca imam gotovo pa jednaku kvalitetu zvuka kao i puno skuplje slušalice. Željko
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHS3300BK Slušalice
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHS3300BK Slušalice
Szimi95
24/04/2020
Polska
Polecam do biegania
Fajny sprzęt w przyzwoitej cenie. Lekkie i wygodne oraz bardzo dobry bass. Podczas biegania nie wypadają z ucha. Polecam
Prednosti
Dźwięk, Wygoda, Design
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHS3300BK Słuchawki
Datum uporabe 2019-03-23
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHS3300BK Słuchawki
Datum uporabe 2019-03-23
Olciaaaa26
24/04/2020
Polska
Fajne
Wysoka jakość wykonania, dźwięk bez zarzutu, małe, zgrabne i wygodne
Ta ocena je bila podana za SHS3300BK Słuchawki
Ta ocena je bila podana za SHS3300BK Słuchawki