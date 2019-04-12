2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
SHQ3405BL/00
Idealne za uporabo v zaprtih prostorih
Odporno na potenje/vodotesno
ušesna zanka
Priloženi so 3 pari ušesnih vstavkov različnih velikosti, kar zagotavlja najboljše možno prileganje.
Slušalke ActionFit s patentirano prilagodljivo ušesno zanko se vedno zanesljivo prilegajo in so udobne za nošenje. Slušalke si nadenite na ušesa in prilagodljivo ušesno zanko premaknite navzgor ali navzdol, da se udobno prilega ušesu. Zdaj lahko začnete s katerokoli vadbo ali se odpravite kamorkoli – slušalke bodo vedno ostale na ušesih.
Zasnova slušalk ActionFit je trpežna in trdna. S kevlarjem ojačan kabel je dobro zaščiten pred obrabo in poškodovanjem, zato ga lahko uporabljate v ekstremnih pogojih in pri intenzivni vadbi.
3.0
od 5
2
Ocene
Smereka
12/04/2019
Україна
Надійні, зручні, міцні. Рекомендую!
Найбільша перевага - форма ракушки. "Ріжки" мені не підійшли за розміром, а ракушки - як рідні. В наборі - три пари гумових насадок різного розміру. "Вкладиші" для мене завеликі, а тут є можливість взяти меншу пару. Достатня гучність звуку. Провід добре закріплений всередині "раковини", запобігаючи вириванню. Гумові фіксатори дозволяють підігнати розмір навушників, якщо вони завеликі. Гарно тримаються, не випадають. Хороший матеріал, навушники пережили свою першу зиму і провід не потріскався від зміни температур. Провід гнучкий, а не "дубовий". Є защіпка для кріплення на одяг. Мікрофон з багатофункціональною кнопкою. Шкода тільки, що в одному кольорі.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ActionFit SHQ3405BL Спортивні навушники з мікрофоном
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ActionFit SHQ3405BL Спортивні навушники з мікрофоном
Marius33
27/09/2016
Lietuva
Išmečiau po pirmo naudojimo
Šių ausinių garsas nieko nesiskiria kaip analogiškų už 3eur. Girdisi tik aukšti dažniai, ypač kai suprakaituoji sportuodamas. Labai nemalonus garsas. Aš jas išmečiau po pirmos treniruotės.
Ta ocena je bila podana za ActionFit SHQ3405BL Sportinės ausinės su mikrofonu
Ta ocena je bila podana za ActionFit SHQ3405BL Sportinės ausinės su mikrofonu