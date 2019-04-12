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  • PREMIKAJTE MEJNIKE
  • PREMIKAJTE MEJNIKE
  • PREMIKAJTE MEJNIKE
  • PREMIKAJTE MEJNIKE
  • PREMIKAJTE MEJNIKE
  • PREMIKAJTE MEJNIKE
  • PREMIKAJTE MEJNIKE
  • PREMIKAJTE MEJNIKE
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Izdelek ni več na voljo

ActionFitŠportne slušalke z mikrofonom

SHQ3405BL/00

3
| (2) Ocene
PREMIKAJTE MEJNIKE
S slušalkami Philips ActionFit NoLimits ste vedno osredotočeni in motivirani, ko je to najbolj potrebno. Prilagodljiva ušesna zanka in na znoj odporna zasnova slušalk zagotavljata odličen zvok, ki je enako intenziven kot vadba.
Poglej vse prednosti

Športne slušalke s prilagodljivo ušesno zanko

PREMIKAJTE MEJNIKE

  • Idealne za uporabo v zaprtih prostorih

  • Odporno na potenje/vodotesno

  • ušesna zanka

Ušesni vstavki v 3 velikostih za optimalno prileganje

Ušesni vstavki v 3 velikostih za optimalno prileganje

Priloženi so 3 pari ušesnih vstavkov različnih velikosti, kar zagotavlja najboljše možno prileganje.

Patentirana prilagodljiva ušesna zanka za prilagodljivo prileganje

Patentirana prilagodljiva ušesna zanka za prilagodljivo prileganje

Slušalke ActionFit s patentirano prilagodljivo ušesno zanko se vedno zanesljivo prilegajo in so udobne za nošenje. Slušalke si nadenite na ušesa in prilagodljivo ušesno zanko premaknite navzgor ali navzdol, da se udobno prilega ušesu. Zdaj lahko začnete s katerokoli vadbo ali se odpravite kamorkoli – slušalke bodo vedno ostale na ušesih.

S kevlarjem ojačan kabel za vrhunsko trpežnost

S kevlarjem ojačan kabel za vrhunsko trpežnost

Zasnova slušalk ActionFit je trpežna in trdna. S kevlarjem ojačan kabel je dobro zaščiten pred obrabo in poškodovanjem, zato ga lahko uporabljate v ekstremnih pogojih in pri intenzivni vadbi.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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3.0

od 5

2

Ocene

4
3
2

12/04/2019

Україна

Україна

Надійні, зручні, міцні. Рекомендую!

Найбільша перевага - форма ракушки. "Ріжки" мені не підійшли за розміром, а ракушки - як рідні. В наборі - три пари гумових насадок різного розміру. "Вкладиші" для мене завеликі, а тут є можливість взяти меншу пару. Достатня гучність звуку. Провід добре закріплений всередині "раковини", запобігаючи вириванню. Гумові фіксатори дозволяють підігнати розмір навушників, якщо вони завеликі. Гарно тримаються, не випадають. Хороший матеріал, навушники пережили свою першу зиму і провід не потріскався від зміни температур. Провід гнучкий, а не "дубовий". Є защіпка для кріплення на одяг. Мікрофон з багатофункціональною кнопкою. Шкода тільки, що в одному кольорі.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ActionFit SHQ3405BL Спортивні навушники з мікрофоном

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ActionFit SHQ3405BL Спортивні навушники з мікрофоном

27/09/2016

Lietuva

Lietuva

Išmečiau po pirmo naudojimo

Šių ausinių garsas nieko nesiskiria kaip analogiškų už 3eur. Girdisi tik aukšti dažniai, ypač kai suprakaituoji sportuodamas. Labai nemalonus garsas. Aš jas išmečiau po pirmos treniruotės.

Ta ocena je bila podana za ActionFit SHQ3405BL Sportinės ausinės su mikrofonu

Ta ocena je bila podana za ActionFit SHQ3405BL Sportinės ausinės su mikrofonu

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