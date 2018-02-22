2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
SHQ3400LF/00
Idealne za uporabo v zaprtih prostorih
Odporno na potenje/vodotesno
ušesna zanka
Priloženi so 3 pari ušesnih vstavkov različnih velikosti, kar zagotavlja najboljše možno prileganje.
Slušalke ActionFit s patentirano prilagodljivo ušesno zanko se vedno zanesljivo prilegajo in so udobne za nošenje. Slušalke si nadenite na ušesa in prilagodljivo ušesno zanko premaknite navzgor ali navzdol, da se udobno prilega ušesu. Zdaj lahko začnete s katerokoli vadbo ali se odpravite kamorkoli – slušalke bodo vedno ostale na ušesih.
Zasnova slušalk ActionFit je trpežna in trdna. S kevlarjem ojačan kabel je dobro zaščiten pred obrabo in poškodovanjem, zato ga lahko uporabljate v ekstremnih pogojih in pri intenzivni vadbi.
1.0
od 5
1
Ocena
perfectdrug
22/02/2018
Polska
Niewygodne, niedopasowane
Słuchawki prawdopodobnie grają dobrze. wyglądają dobrze. Niestety użycia nie mogłem przetestować, ze względu na ich domniemane dopasowanie, by słuchawka weszłą dokanałowo, muszę ją obrócić o 45 stopni, wtedy zaczep dopasowania przeszkadza. Słuchawki przez "dopasowaną" konstrukcję wypadają i są bardziej uciążliwe niż jakiekolwiek, które posiadałem wcześniej. Słuchawki z chęcią wymieniłbym na dopasowane. Niestety jak powszechnie wiadomo jest to produkt higieniczny i ani nie można przetestować ani wymienić czy zwrócić.
Ta ocena je bila podana za ActionFit SHQ3400LF Sportowe słuchawki
Ta ocena je bila podana za ActionFit SHQ3400LF Sportowe słuchawki