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PREMIKAJTE MEJNIKE
S športnimi slušalkami Philips ActionFit RunWild boste podirali osebne rekorde. So peresno lahke in vodotesne ter se prilagodljivo prilegajo. Visokozmogljive pogonske enote zagotavljajo globoke nizke tone, ki vas spodbujajo pri vadbi.
Idealne za uporabo na prostem
Odporno na potenje/vodotesno
Ušesni čepek
Uživajte v kakovostnem zvoku, ki vas ne osami od okolice. Akustično odprta zasnova prepušča zvok iz okolice, zato se vedno zavedate dogajanja okoli sebe in ste med vadbo na prostem varnejši.
Slušalke ActionFit ne odpravljajo zvoka, zato ste lahko pozorni na okolico in varni, predvsem pri vadbi na prostem. Odprta zvočna platforma vam omogoča, da poslušate kakovosten zvok in ste hkrati pozorni na svet okoli sebe.
Sponka za kabel preprečuje, da bi vas med intenzivno vadbo motili kabli.
4.5
od 5
4
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Veca
24/03/2020
Hrvatska
Savršene slušalice za sve uvjete.
Lagane,udobne za nositi i po suhom i po kiši, na treningu,prilikom spremanja ispita ili na putu za posao, kvalitetan zvuk, a opet čujete ukoliko vas neko zove, savršene za nošenje vani.
Prednosti
Kvalitetan zvuk, lagane, više opcija nošenja, mogućnost javljanja na telefon...
Slabosti
Ništa
Ta ocena je bila podana za SHQ1405BL Sportske slušalice s mikrofonom
Datum uporabe 2019-11-24
Ta ocena je bila podana za SHQ1405BL Sportske slušalice s mikrofonom
Datum uporabe 2019-11-24
Szimi95
24/04/2020
Polska
Idealne do słuchania muzyki
Używam głownie do słuchania muzyki podczas jazdy autobusem. Lekkie i dobrze trzymają się w uszach. Wyciszenie z zew. Też niczego sobie. Za te pieniądze nic lepszego nie dostaniemy.
Prednosti
Wykonanie, Dźwięk, Cena
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHQ1405BL Sportowe słuchawki z mikrofonem
Datum uporabe 2019-03-23
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHQ1405BL Sportowe słuchawki z mikrofonem
Datum uporabe 2019-03-23
Konrad 12345
14/04/2020
Polska
extra
Dobrze trzymają się w uchu - do wyboru kilka gumek, jakość dźwięku bardzo dobra w stosunku do ceny i wymiarów słuchawek.
Prednosti
cena , jakosc
Slabosti
kabel
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHQ1405BL Sportowe słuchawki z mikrofonem
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHQ1405BL Sportowe słuchawki z mikrofonem
ušesni pokrovčki so pralni, mikrofon ni pralen