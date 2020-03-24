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Izdelek ni več na voljo

ActionFitŠportne slušalke z mikrofonom

SHQ1405BL/00

4.5

| (4) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

PREMIKAJTE MEJNIKE

S športnimi slušalkami Philips ActionFit RunWild boste podirali osebne rekorde. So peresno lahke in vodotesne ter se prilagodljivo prilegajo. Visokozmogljive pogonske enote zagotavljajo globoke nizke tone, ki vas spodbujajo pri vadbi.

Poglej vse prednosti

Športne slušalke z ušesnimi čepki in prilagodljivim prileganjem

PREMIKAJTE MEJNIKE

  • Idealne za uporabo na prostem

  • Odporno na potenje/vodotesno

  • Ušesni čepek

Akustično odprta zasnova prepušča zvok za boljše spremljanje in varnost

Akustično odprta zasnova prepušča zvok za boljše spremljanje in varnost

Uživajte v kakovostnem zvoku, ki vas ne osami od okolice. Akustično odprta zasnova prepušča zvok iz okolice, zato se vedno zavedate dogajanja okoli sebe in ste med vadbo na prostem varnejši.

Z odprto zvočno zasnovo ste lahko pozorni na okolje

Slušalke ActionFit ne odpravljajo zvoka, zato ste lahko pozorni na okolico in varni, predvsem pri vadbi na prostem. Odprta zvočna platforma vam omogoča, da poslušate kakovosten zvok in ste hkrati pozorni na svet okoli sebe.

Priložena sponka za kabel preprečuje prepletanje kabla med vadbo

Priložena sponka za kabel preprečuje prepletanje kabla med vadbo

Sponka za kabel preprečuje, da bi vas med intenzivno vadbo motili kabli.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.5

od 5

4

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

24/03/2020

Hrvatska

Hrvatska

Savršene slušalice za sve uvjete.

Lagane,udobne za nositi i po suhom i po kiši, na treningu,prilikom spremanja ispita ili na putu za posao, kvalitetan zvuk, a opet čujete ukoliko vas neko zove, savršene za nošenje vani.

Prednosti

Kvalitetan zvuk, lagane, više opcija nošenja, mogućnost javljanja na telefon...

Slabosti

Ništa

Ta ocena je bila podana za SHQ1405BL Sportske slušalice s mikrofonom

Datum uporabe 2019-11-24

Ta ocena je bila podana za SHQ1405BL Sportske slušalice s mikrofonom

Datum uporabe 2019-11-24

24/04/2020

Polska

Polska

Idealne do słuchania muzyki

Używam głownie do słuchania muzyki podczas jazdy autobusem. Lekkie i dobrze trzymają się w uszach. Wyciszenie z zew. Też niczego sobie. Za te pieniądze nic lepszego nie dostaniemy.

Prednosti

Wykonanie, Dźwięk, Cena

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHQ1405BL Sportowe słuchawki z mikrofonem

Datum uporabe 2019-03-23

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHQ1405BL Sportowe słuchawki z mikrofonem

Datum uporabe 2019-03-23

14/04/2020

Polska

Polska

extra

Dobrze trzymają się w uchu - do wyboru kilka gumek, jakość dźwięku bardzo dobra w stosunku do ceny i wymiarów słuchawek.

Prednosti

cena , jakosc

Slabosti

kabel

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHQ1405BL Sportowe słuchawki z mikrofonem

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHQ1405BL Sportowe słuchawki z mikrofonem

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Omejitve odgovornosti

  1. ušesni pokrovčki so pralni, mikrofon ni pralen