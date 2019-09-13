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Izdelek ni več na voljo

Športne slušalke z mikrofonom

SHQ1255TBK/00

4

| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Pripravljeno na izzive

Izjemno lahke slušalke SHQ1255 so idealne za uporabo med vadbo v telovadnici in tekom. Trpežne slušalke zagotavljajo mogočne nizke tone in udobno prileganje.

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Odporno na potenje

Pripravljeno na izzive

  • 13,6 mm zv. enote/akus. delno prep.

  • Ušesna zanka

Ušesna zanka za stabilnost in udobje

Ušesna zanka zagotavlja stabilnost in udobno nošnjo.

Med vadbo upravljajte glasbo in sprejemajte klice

Bodite povezani. Z vgrajenim mikrofonom in izbiro skladb (IPX2) lahko med vadbo hitro in enostavno izbirate skladbe ali sprejemate klice.

Z odprto zvočno zasnovo ste lahko pozorni na okolje

Slušalke ActionFit ne odpravljajo vpliva okoliškega zvoka, zato ste lahko pri vadbi na prostem pozorni tudi na okolico in ostanete povsem sproščeni. Odprt akustični koncept omogoča poslušanje kakovostnega zvoka ob sočasnem zaznavanju zvokov iz okolice.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

5
3
2
1

13/09/2019

Polska

Polska

W tym przedziale cenowym przyzwoite słuchawki

Przyjemne brzmienie, nie mają przesadnie podbitych basów. Wygodne, dobrze trzymają się w uszach. Największą wadą tego i podobnych modeli jest że NIGDZIE NIE MA DO NICH GUMEK.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHQ1255TBK Sportowe słuchawki z mikrofonem

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHQ1255TBK Sportowe słuchawki z mikrofonem

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