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Pripravljeno na izzive
Izjemno lahke slušalke SHQ1255 so idealne za uporabo med vadbo v telovadnici in tekom. Trpežne slušalke zagotavljajo mogočne nizke tone in udobno prileganje.
13,6 mm zv. enote/akus. delno prep.
Ušesna zanka
Ušesna zanka zagotavlja stabilnost in udobno nošnjo.
Bodite povezani. Z vgrajenim mikrofonom in izbiro skladb (IPX2) lahko med vadbo hitro in enostavno izbirate skladbe ali sprejemate klice.
Slušalke ActionFit ne odpravljajo vpliva okoliškega zvoka, zato ste lahko pri vadbi na prostem pozorni tudi na okolico in ostanete povsem sproščeni. Odprt akustični koncept omogoča poslušanje kakovostnega zvoka ob sočasnem zaznavanju zvokov iz okolice.
4.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Człowiekwidmo
13/09/2019
Polska
W tym przedziale cenowym przyzwoite słuchawki
Przyjemne brzmienie, nie mają przesadnie podbitych basów. Wygodne, dobrze trzymają się w uszach. Największą wadą tego i podobnych modeli jest że NIGDZIE NIE MA DO NICH GUMEK.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHQ1255TBK Sportowe słuchawki z mikrofonem
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHQ1255TBK Sportowe słuchawki z mikrofonem