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SHQ1250TBK/00
Pripravljeno na izzive
Izjemno lahke slušalke SHQ1250 so idealne za uporabo med vadbo v telovadnici in tekom. Trpežne slušalke zagotavljajo mogočne nizke tone in udobno prileganje.
13,6-mm pogonske enote/polzaprto
Ušesna zanka
Ušesna zanka zagotavlja stabilnost in udobno nošnjo.
Slušalke ActionFit ne odpravljajo vpliva okoliškega zvoka, zato ste lahko pri vadbi na prostem pozorni tudi na okolico in ostanete povsem sproščeni. Odprt akustični koncept omogoča poslušanje kakovostnega zvoka ob sočasnem zaznavanju zvokov iz okolice.
Zmogljive 13,6 mm zvočne enote poskrbijo za udarno moč glasbe z globokimi in dinamičnimi nizkimi toni za odlično motivacijo med vadbo. Zvočne enote vrhunske kakovosti zagotavljajo živahno izkušnjo zvoka in poskrbijo, da imate dovolj moči med vadbo.
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