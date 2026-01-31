Z odprto zvočno zasnovo ste lahko pozorni na okolje

Slušalke ActionFit ne odpravljajo vpliva okoliškega zvoka, zato ste lahko pri vadbi na prostem pozorni tudi na okolico in ostanete povsem sproščeni. Odprt akustični koncept omogoča poslušanje kakovostnega zvoka ob sočasnem zaznavanju zvokov iz okolice.