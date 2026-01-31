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Izdelek ni več na voljo

ActionFitŠportne slušalke

SHQ1250TBK/00

Pripravljeno na izzive

Izjemno lahke slušalke SHQ1250 so idealne za uporabo med vadbo v telovadnici in tekom. Trpežne slušalke zagotavljajo mogočne nizke tone in udobno prileganje.

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Odporno na potenje

Pripravljeno na izzive

  • 13,6-mm pogonske enote/polzaprto

  • Ušesna zanka

Ušesna zanka za stabilnost in udobje

Ušesna zanka zagotavlja stabilnost in udobno nošnjo.

Z odprto zvočno zasnovo ste lahko pozorni na okolje

Slušalke ActionFit ne odpravljajo vpliva okoliškega zvoka, zato ste lahko pri vadbi na prostem pozorni tudi na okolico in ostanete povsem sproščeni. Odprt akustični koncept omogoča poslušanje kakovostnega zvoka ob sočasnem zaznavanju zvokov iz okolice.

13,6 mm zvočne enote proizvajajo mogočen zvok

Zmogljive 13,6 mm zvočne enote poskrbijo za udarno moč glasbe z globokimi in dinamičnimi nizkimi toni za odlično motivacijo med vadbo. Zvočne enote vrhunske kakovosti zagotavljajo živahno izkušnjo zvoka in poskrbijo, da imate dovolj moči med vadbo.

Tehnične specifikacije

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