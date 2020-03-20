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  • Odličen zvok za TV-vsebine
  • Odličen zvok za TV-vsebine
  • Odličen zvok za TV-vsebine
  • Odličen zvok za TV-vsebine
  • Odličen zvok za TV-vsebine
  • Odličen zvok za TV-vsebine
  • Odličen zvok za TV-vsebine
  • Odličen zvok za TV-vsebine
  • Odličen zvok za TV-vsebine
  • Odličen zvok za TV-vsebine
  • Odličen zvok za TV-vsebine
  • Odličen zvok za TV-vsebine
  • Odličen zvok za TV-vsebine
  • Odličen zvok za TV-vsebine

Žične TV-slušalke za notranjo uporabo

SHP2500/10

4.2
| (33) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 89%
Odličen zvok za TV-vsebine
Slušalke polne velikosti za glasbene užitke in televizor z akustičnim reflektorjem za izboljšano reprodukcijo nizkih tonov.
Poglej vse prednosti

Odličen zvok za TV-vsebine

  • Glasba iz domačega televizorja

  • Dolgotrajno udobje

  • Regulacija glasnosti na kablu

Popolnoma prilagodljiv naglavni trak in ušesne školjke za odlično prileganje

Ušesne školjke polne velikosti za odlično zvočno izolacijo

Izjemo dolg 6-m kabel omogoča enostavno gledanje televizije z razdalje

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.2

od 5

33

Ocene

89%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

20/03/2020

Slovenija

Slovenija

slušalke za vsak dom

Ta izdelek uporablja oče že 3 leta in je TOP. Mama lahko kuha, on pa ne rabi navijat TV glasnosti na ful ampak lepo gleda s slušalkami. kabla pa je 6 metrov!!!! torej se lahko tudi sprehaja po sobi in je še vedno priklopljen. Cena v primerjavi z brezžičnimi je smešna.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHP2500 Žične TV-slušalke za notranjo uporabo

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHP2500 Žične TV-slušalke za notranjo uporabo

14/06/2025

Polska

Polska

Preverjen kupec

Słuchawki przewodowe Philips

Słuchawki bardzo dobrej jakości mimo że słuchawki są dość duże są bardzo lekkie, dźwięk także bardzo dobrej jakości ogólnie produkt bardzo dobrej jakości

Ta ocena je bila podana za SHP2500 Przewodowe słuchawki telewizyjne

Ta ocena je bila podana za SHP2500 Przewodowe słuchawki telewizyjne

05/04/2024

Україна

Україна

Preverjen kupec

Якість і функцональність

Незамінний для перегляду ТВ із навушниками, довгий шнур

Slabosti

немає

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHP2500 Дротові навушники для ТВ/приміщень

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHP2500 Дротові навушники для ТВ/приміщень

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Omejitve odgovornosti

  1. Priporočamo, da za optimalen, glasnejši zvok slušalke priključite na vhod na sprednji plošči računalnika.