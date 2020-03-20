2 leti garancije
Glasba iz domačega televizorja
Dolgotrajno udobje
Regulacija glasnosti na kablu
4.2
od 5
33
Ocene
89%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Zebra54321
20/03/2020
Slovenija
slušalke za vsak dom
Ta izdelek uporablja oče že 3 leta in je TOP. Mama lahko kuha, on pa ne rabi navijat TV glasnosti na ful ampak lepo gleda s slušalkami. kabla pa je 6 metrov!!!! torej se lahko tudi sprehaja po sobi in je še vedno priklopljen. Cena v primerjavi z brezžičnimi je smešna.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHP2500 Žične TV-slušalke za notranjo uporabo
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHP2500 Žične TV-slušalke za notranjo uporabo
ADAM 83
14/06/2025
Polska
Del promocije
Preverjen kupec
Słuchawki przewodowe Philips
Słuchawki bardzo dobrej jakości mimo że słuchawki są dość duże są bardzo lekkie, dźwięk także bardzo dobrej jakości ogólnie produkt bardzo dobrej jakości
Ta ocena je bila podana za SHP2500 Przewodowe słuchawki telewizyjne
Ta ocena je bila podana za SHP2500 Przewodowe słuchawki telewizyjne
Анж80
05/04/2024
Україна
Del promocije
Preverjen kupec
Якість і функцональність
Незамінний для перегляду ТВ із навушниками, довгий шнур
Slabosti
немає
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHP2500 Дротові навушники для ТВ/приміщень
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHP2500 Дротові навушники для ТВ/приміщень
Priporočamo, da za optimalen, glasnejši zvok slušalke priključite na vhod na sprednji plošči računalnika.