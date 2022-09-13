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Izdelek ni več na voljo

Stereo slušalke

SHP1900/10

4.5
| (23) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 87%
Lahko in udobno
Slušalke polne velikosti in lahke zasnove za udobno poslušanje
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Lahko in udobno

  • Nadušesne

  • Črna

2-metrski kabel, ki vam omogoča, da predvajalnik postavite v torbo

Idealna dolžina kabla za večjo svobodo gibanja in možnost izbire, kje nositi avdio napravo.

Ušesne školjke polne velikosti odpravljajo zunanje šume

Popolnoma prilagodljiv naglavni trak za vsako velikost glave

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.5

od 5

23

Ocene

87%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

1

13/09/2022

България

България

Preverjen kupec

Супер качество на звука!

Подарък за дъщеря ми, която остана много доволна! Препоръчвам!!!

Prednosti

Супер качество на звука

Slabosti

Няма

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHP1900 Stereo Headphones

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHP1900 Stereo Headphones

16/06/2021

Polska

Polska

Szkoda, że już niedostępne.

Moje poprzednie słuchawki się rozpadły, zatem zostałem zmuszony do poszukiwania innych. Słuchawki wybrałem w sklepie po wyglądzie. Są szytwne (obudowa) nic się nie wygina, nie mają "na siłę" opcji składania - więc połączenia są mniej zagrożone. Mają duże nauszniki. Zgodnie z opisem pracują w pełnym pasmie i maja 98 dB. Za tak nieduże pieniądze to można powiedzieć rewelacja. Rzadko, które słuchawki mają głośniki 40 mm co również obiecuje szersze pasmo przenoszenia. Dźwięk jest bardzo dobry, zarówno do grania na komputerze jak i słuchania muzyki. Dobra stereofonia. Jak ktoś się na nie jeszcze natknie niech kupuje bo warto jeżeli nie potrzebuje bezprzewodowych. Używam od września 2020.

Prednosti

Dobry dżwięk, pełne pasmo przenoszenia, wystarczający kabel, profesjonalny wygląd, niska waga.

Slabosti

Na razie nie znalazłem

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHP1900 Słuchawki stereofoniczne

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHP1900 Słuchawki stereofoniczne

19/12/2020

Polska

Polska

Dla mni ebardzo dobre

Posiadam ten model już dobre kilka lat, mimo że wiele razy spadły nic im nie jest. Ogólnie jakość jest świetna bass również. Przyczepić się można do końcówki kabla, gdzie już nieraz przerywa muzyka, ale mimo tylu lat to wcale nie dziwi.

Prednosti

wytrzymałość

Slabosti

słaba jakość kabla

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHP1900 Słuchawki stereofoniczne

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHP1900 Słuchawki stereofoniczne

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