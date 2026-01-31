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Izdelek ni več na voljo
SHM5178BK/00
Razločni pogovori, lahka zasnova.
Lahke brezžične slušalke Philips SHM5178BK zagotavljajo vrhunsko udobje.
Razločni klici
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