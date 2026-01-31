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  • Razločni pogovori, lahka zasnova.
  • Razločni pogovori, lahka zasnova.

Izdelek ni več na voljo

Brezžične slušalke z mikrofonom

SHM5178BK/00

Razločni pogovori, lahka zasnova.

Lahke brezžične slušalke Philips SHM5178BK zagotavljajo vrhunsko udobje.

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Razločni pogovori, lahka zasnova.

  • Razločni klici

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