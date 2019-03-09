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  • Za ljubezen do glasbe
  • Za ljubezen do glasbe
  • Za ljubezen do glasbe
  • Za ljubezen do glasbe
  • Za ljubezen do glasbe
  • Za ljubezen do glasbe

Izdelek ni več na voljo

Slušalke

SHL5000/00

4.7
| (3) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Za ljubezen do glasbe
S temi slušalkami lahko v poslušanju glasbe uživate povsod. Z mehkimi blazinicami boste svojo najljubšo glasbo poslušali dlje. Z odlično kakovostjo zvoka pa boste doživeli povsem novo izkušnjo poslušanja glasbe.
Poglej vse prednosti

Kjer koli ste.

Za ljubezen do glasbe

  • 32 mm pogonske enote/zaprt hrbtni del

  • Ušesne

  • Mehke ušesne blazinice

  • Povsem zložljivo

Z mehkimi ušesnimi blazinicami boste glasbo poslušali dlje

Z mehkimi ušesnimi blazinicami boste svojo najljubšo glasbo poslušali dlje.

Lahek trak izboljša udobje in pripomore k dodatni trpežnosti

Lahek material, uporabljen za trak

Zložljiva zasnova za enostavno shranjevanje in prenašanje

Zložljiva zasnova za enostavno shranjevanje in prenašanje

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.7

od 5

3

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

09/03/2019

România

România

Excelent!

Sunetul are o claritate foarte buna iar bass-ul e ok.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHL5000 Căşti

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHL5000 Căşti

26/09/2018

Polska

Polska

Ten produkt jest bardzo dobry, ale ma jedną wadę

Bardzo dobry produkt, dobry mechanicznie i elektronicznie, dla mnie ma jedną wadę, za krótki kabel, ale wiadomo chodzi o hajs. Ogólnie spoko! Polecam marekv7, Pozdro777

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHL5000 Słuchawki

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHL5000 Słuchawki

11/01/2013

Polska

Polska

Polecam:)

Wygodne w użyciu, miły dźwięk i bass + fajny wgląd .

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHL5000 Headband headphones

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHL5000 Headband headphones

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