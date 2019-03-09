2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
32 mm pogonske enote/zaprt hrbtni del
Ušesne
Mehke ušesne blazinice
Povsem zložljivo
Z mehkimi ušesnimi blazinicami boste svojo najljubšo glasbo poslušali dlje.
Lahek material, uporabljen za trak
Zložljiva zasnova za enostavno shranjevanje in prenašanje
4.7
od 5
3
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Dhan
09/03/2019
România
Excelent!
Sunetul are o claritate foarte buna iar bass-ul e ok.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHL5000 Căşti
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHL5000 Căşti
marekv7
26/09/2018
Polska
Ten produkt jest bardzo dobry, ale ma jedną wadę
Bardzo dobry produkt, dobry mechanicznie i elektronicznie, dla mnie ma jedną wadę, za krótki kabel, ale wiadomo chodzi o hajs. Ogólnie spoko! Polecam marekv7, Pozdro777
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHL5000 Słuchawki
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHL5000 Słuchawki
Michal16
11/01/2013
Polska
Polecam:)
Wygodne w użyciu, miły dźwięk i bass + fajny wgląd .
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHL5000 Headband headphones
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHL5000 Headband headphones