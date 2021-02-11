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Vse serije

  • Izjemna lahkost. Izjemen zvok.
  • Izjemna lahkost. Izjemen zvok.
  • Izjemna lahkost. Izjemen zvok.
  • Izjemna lahkost. Izjemen zvok.
  • Izjemna lahkost. Izjemen zvok.
  • Izjemna lahkost. Izjemen zvok.
  • Izjemna lahkost. Izjemen zvok.
  • Izjemna lahkost. Izjemen zvok.
  • Izjemna lahkost. Izjemen zvok.
  • Izjemna lahkost. Izjemen zvok.
  • Izjemna lahkost. Izjemen zvok.
  • Izjemna lahkost. Izjemen zvok.
  • Izjemna lahkost. Izjemen zvok.
  • Izjemna lahkost. Izjemen zvok.
  • Izjemna lahkost. Izjemen zvok.
  • Izjemna lahkost. Izjemen zvok.

Izdelek ni več na voljo

Slušalke z mikrofonom

SHL4405WT/00

5
| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Izjemna lahkost. Izjemen zvok.
Izjemno lahke in neverjetno zmogljive. Tanke in elegantne slušalke Philips Flite Ultrlite lahko uporabljate med gibanjem. Predvajajo čist zvok, so povsem zložljive in zato idealne za enostavno prenašanje.
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Slušalke, ki kljubujejo težnosti

Izjemna lahkost. Izjemen zvok.

  • 32 mm pogonske enote/zaprt hrbtni del

  • Ušesne

  • Mehke ušesne blazinice

  • Povsem zložljivo

Visokozmogljive 32 mm zvočne enote zvočnikov za jasen zvok

Visokozmogljive 32 mm zvočne enote zvočnikov za jasen zvok

Visokozmogljive 32 mm nagnjene zvočne enote zagotavljajo jasen in čist zvok ter bogate nizke tone.

Daljinski upravljalnik za prostoročne klice in poslušanje glasbe

Daljinski upravljalnik za prostoročne klice in poslušanje glasbe

Daljinski upravljalnik je preprost za uporabo, saj skladbo predvajate/zaustavite in sprejmete klice s preprostim pritiskom gumba.

Mehke ušesne blazinice za udobno dolgotrajno nošenje

Mehke ušesne blazinice za udobno dolgotrajno nošenje

Mehke ušesne blazinice in nagnjene zvočne enote so idealne za udobno dolgotrajno nošenje.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

11/02/2021

Polska

Polska

Lekkie, wygodne

Idealny produkt w swojej cenie. Elastyczny przewód.

Prednosti

lekkość, wygoda użytkowania, mikrofon

Slabosti

brak

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHL4405WT Słuchawki z mikrofonem

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHL4405WT Słuchawki z mikrofonem

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