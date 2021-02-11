2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
32 mm pogonske enote/zaprt hrbtni del
Ušesne
Mehke ušesne blazinice
Povsem zložljivo
Visokozmogljive 32 mm nagnjene zvočne enote zagotavljajo jasen in čist zvok ter bogate nizke tone.
Daljinski upravljalnik je preprost za uporabo, saj skladbo predvajate/zaustavite in sprejmete klice s preprostim pritiskom gumba.
Mehke ušesne blazinice in nagnjene zvočne enote so idealne za udobno dolgotrajno nošenje.
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
AgnieszkaKJ
11/02/2021
Polska
Lekkie, wygodne
Idealny produkt w swojej cenie. Elastyczny przewód.
Prednosti
lekkość, wygoda użytkowania, mikrofon
Slabosti
brak
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHL4405WT Słuchawki z mikrofonem
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHL4405WT Słuchawki z mikrofonem