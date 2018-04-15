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Slušalke, ki kljubujejo težnosti
Izjemno lahke in neverjetno zložljive. Tanke, elegantne in izjemno lahke slušalke lahko uporabljate med gibanjem. Predvajajo čist zvok, so povsem zložljive in zato idealne za enostavno prenašanje.
32 mm pogonske enote/zaprt hrbtni del
Ušesne
Mehke ušesne blazinice
Povsem zložljivo
Visokozmogljive 32-mm nagnjene pogonske enote zagotavljajo jasen in čist zvok ter bogate nizke tone.
Ploščat kabel slušalk se ne prepleta, dodatna uvodnica pa zagotavlja trpežnost kabla.
Mehke ušesne blazinice in nagnjene pogonske enote so idealne za udobno dolgotrajno nošenje.
4.5
od 5
2
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
lotty
15/04/2018
România
super philips!
le-am achizitonat pt.ascultat muzica in exterior si sunt foarte comode ,uit ca le am pe urechi,datorita formei ovale a cupelor,super!sunet foarte bun dupa ce am reglat egalizatorul la telefon se aud foarte bine ,inca odata super!
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Ta ocena je bila podana za SHL4400BK Căşti
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHL4400BK Căşti
iMateusz
18/11/2016
Polska
Lekkie jak piórko
Kupiłem te słuchawki z uwagi na potrzebę posiadania nausznych, które będą mieć małą wagę i zapewniać będą dobry dźwięk. Słucham jazzu, starych przebojów i klasyki. Do tych rodzajów muzyki sądzę że słuchawki nadają się idealnie - wokale są wyraźne, dźwięki instrumentów również wiernie oddane. Słuchawki ważą niewiele i nie uciskają uszu, nie odczuwam też nacisku na czubku głowy (mimo że na pałąku nie ma w tym miejscu gąbki). Jedyne zastrzeżenie mam do pokrycia nauszników ekoskórą, tutaj można zauważyć po dłuższym czasie odsłuchu pot.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHL4400BK Słuchawki
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHL4400BK Słuchawki