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  • Posnetek z enim izdelkom
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Izdelek ni več na voljo

Slušalke

SHL4400BK/00

4.5

| (2) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Slušalke, ki kljubujejo težnosti

Izjemno lahke in neverjetno zložljive. Tanke, elegantne in izjemno lahke slušalke lahko uporabljate med gibanjem. Predvajajo čist zvok, so povsem zložljive in zato idealne za enostavno prenašanje.

Poglej vse prednosti

Izjemna kompaktnost. Čist zvok.

Slušalke, ki kljubujejo težnosti

  • 32 mm pogonske enote/zaprt hrbtni del

  • Ušesne

  • Mehke ušesne blazinice

  • Povsem zložljivo

Visokozmogljive 32-mm pogonske enote za jasen zvok

Visokozmogljive 32-mm pogonske enote za jasen zvok

Visokozmogljive 32-mm nagnjene pogonske enote zagotavljajo jasen in čist zvok ter bogate nizke tone.

S ploščatim kablom lahko v glasbi uživajte brez prepletenih kablov

S ploščatim kablom lahko v glasbi uživajte brez prepletenih kablov

Ploščat kabel slušalk se ne prepleta, dodatna uvodnica pa zagotavlja trpežnost kabla.

Mehke ušesne blazinice za udobno dolgotrajno nošenje

Mehke ušesne blazinice za udobno dolgotrajno nošenje

Mehke ušesne blazinice in nagnjene pogonske enote so idealne za udobno dolgotrajno nošenje.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.5

od 5

2

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

15/04/2018

România

România

super philips!

le-am achizitonat pt.ascultat muzica in exterior si sunt foarte comode ,uit ca le am pe urechi,datorita formei ovale a cupelor,super!sunet foarte bun dupa ce am reglat egalizatorul la telefon se aud foarte bine ,inca odata super!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHL4400BK Căşti

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHL4400BK Căşti

18/11/2016

Polska

Polska

Lekkie jak piórko

Kupiłem te słuchawki z uwagi na potrzebę posiadania nausznych, które będą mieć małą wagę i zapewniać będą dobry dźwięk. Słucham jazzu, starych przebojów i klasyki. Do tych rodzajów muzyki sądzę że słuchawki nadają się idealnie - wokale są wyraźne, dźwięki instrumentów również wiernie oddane. Słuchawki ważą niewiele i nie uciskają uszu, nie odczuwam też nacisku na czubku głowy (mimo że na pałąku nie ma w tym miejscu gąbki). Jedyne zastrzeżenie mam do pokrycia nauszników ekoskórą, tutaj można zauważyć po dłuższym czasie odsłuchu pot.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHL4400BK Słuchawki

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHL4400BK Słuchawki

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