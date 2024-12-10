IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

Podaljšana garancija

Vse serije

  • Posnetek z enim izdelkom
  • Fotografija embalaže
  • Posnetek z enim izdelkom
  • Fotografija embalaže

Izdelek ni več na voljo

Slušalke z mikrofonom

SHL3265BG/00

5

| (2) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Jasne podrobnosti izjemno učinkovitih nizkih tonov

Slušalke SHL3265 zagotavljajo zmogljivost za navdušene DJ-je. 40 mm pogonske enote iz neodima nudijo dinamične nizke tone, medtem ko lahko spremenljive ušesne školjke obrnete za 165° za enostaven nadzor. Slušalke z močjo 2000 mW zagotavljajo zvok brez motenj tudi pri visoki glasnosti.

Poglej vse prednosti

Jasne podrobnosti izjemno učinkovitih nizkih tonov

  • 40-mm pogonske enote/zaprt hrbtni del

  • Ušesne

  • Zračne ušesne blazinice

  • Kompaktno zlaganje

1,2 m kabla, ki je idealen za uporabo na prostem

1,2 m kabla, ki je idealen za uporabo na prostem

2000 mW visoka raven moči, brez popačenja tudi pri visoki glasnosti

Visoka raven moči ponuja visoko zmogljivost ne glede na glasnost ali vir. Zvok je čist in brez popačenja, tudi pri visoki glasnosti ali pri visoki vhodni moči zvoka.

40 mm pogonske enote zvočnikov za mogočen in dinamičen zvok

40 mm pogonske enote zvočnikov za mogočen in dinamičen zvok

40 mm zvočna enota iz neodiuma omogoča izjemno čistost zvoka v visokim vplivom basa.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

5.0

od 5

2

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

10/12/2024

Polska

Polska

Dobre Słuchawki

Jako osoba korzystająca od 6 lat nadal z SHL3265 moje ulubione dźwięk płyny basy fajne nie męczą ale trzeba już zmienić nauszniki po latach sie rozsypały, po wymianie będą śmigać dalej

Prednosti

składane

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHL3265BG Słuchawki z mikrofonem

Datum uporabe 2022-12-10

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHL3265BG Słuchawki z mikrofonem

Datum uporabe 2022-12-10

04/01/2018

Polska

Polska

Serdecznie polecam

Słuchawki nauszne Philips SHL3265BG/00 to doskonały produkt dla miłośników dobrego i czystego brzmienia dźwięków. Brak słyszalnych szumów czy innych zakłóceń. Prawdziwe arcydzieło dla zapalonych Melomanów, którzy doceniają czystość dźwięków. Podłączone do telefonu komórkowego świetnie współpracują podczas rozmów (czuły mikrofon).

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHL3265BG Słuchawki z mikrofonem

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHL3265BG Słuchawki z mikrofonem

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska obvestila o Philipsovih izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah glede na svoje izbire in vedenje. Odjavim se lahko enostavno in kadarkoli.

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki