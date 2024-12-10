Izdelek ni več na voljo
Jasne podrobnosti izjemno učinkovitih nizkih tonov
Slušalke SHL3265 zagotavljajo zmogljivost za navdušene DJ-je. 40 mm pogonske enote iz neodima nudijo dinamične nizke tone, medtem ko lahko spremenljive ušesne školjke obrnete za 165° za enostaven nadzor. Slušalke z močjo 2000 mW zagotavljajo zvok brez motenj tudi pri visoki glasnosti.
40-mm pogonske enote/zaprt hrbtni del
Ušesne
Zračne ušesne blazinice
Kompaktno zlaganje
Visoka raven moči ponuja visoko zmogljivost ne glede na glasnost ali vir. Zvok je čist in brez popačenja, tudi pri visoki glasnosti ali pri visoki vhodni moči zvoka.
40 mm zvočna enota iz neodiuma omogoča izjemno čistost zvoka v visokim vplivom basa.
5.0
od 5
2
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Maniak28
10/12/2024
Polska
Dobre Słuchawki
Jako osoba korzystająca od 6 lat nadal z SHL3265 moje ulubione dźwięk płyny basy fajne nie męczą ale trzeba już zmienić nauszniki po latach sie rozsypały, po wymianie będą śmigać dalej
Prednosti
składane
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHL3265BG Słuchawki z mikrofonem
Datum uporabe 2022-12-10
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHL3265BG Słuchawki z mikrofonem
Datum uporabe 2022-12-10
Maxgliwice78
04/01/2018
Polska
Serdecznie polecam
Słuchawki nauszne Philips SHL3265BG/00 to doskonały produkt dla miłośników dobrego i czystego brzmienia dźwięków. Brak słyszalnych szumów czy innych zakłóceń. Prawdziwe arcydzieło dla zapalonych Melomanów, którzy doceniają czystość dźwięków. Podłączone do telefonu komórkowego świetnie współpracują podczas rozmów (czuły mikrofon).
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHL3265BG Słuchawki z mikrofonem
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHL3265BG Słuchawki z mikrofonem