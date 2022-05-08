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Jasni in mogočni nizki toni
Slušalke v slogu DJ-jev predvajajo mogočne zvok in nizke tone. Imajo vrtljive in mehke ušesne školjke za prijetno poslušanje med gibanjem.
32 mm pogonske enote/zaprt hrbtni del
Ušesne
32 mm visokozmogljive pogonske enote zagotavljajo jasen, podroben in naraven zvok.
4.4
od 5
19
Ocene
89%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
....1563678
08/05/2022
România
Produs e uimitor
Va recomand ori-cand acest produs, ma ajutat foarte mult.
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Ta ocena je bila podana za HU4706/11 Umidificator de aer
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Ta ocena je bila podana za HU4706/11 Umidificator de aer
Xajk21
22/02/2020
Magyarország
Tökéletes választás
Mivel panellakásban élünk, tudtuk, hogy a nehezen szellőző beton falak miatt szükségünk lesz parasitora. A picink egy hónapos és amióta használjuk sokkal jobban alszik, és már nem kiszáradt nyálkahártyákkal ébredünk reggel. Mar sokkal elobb be kellett volna szereznünk!
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Ta ocena je bila podana za HU4706/11 Párásító
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Ta ocena je bila podana za HU4706/11 Párásító
Dogee
18/10/2019
Magyarország
Kiváló párásító teljesítmény
Napi egy teli tartály párologtatásával az ideális páratartalmat (48-52%) biztosítja nyitott szoba ajtónál is. A szobai növények is jobban érzik magukat, élénkebbek. Érezhetően tisztább és kellemesebb a levegő. A párologtató környékén valóban semmilyen fehér porszerű lerakodás nem jelenik meg mint az ultrahangos párásítóknál. Jó vétel volt.
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Ta ocena je bila podana za HU4706/11 Párásító
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Ta ocena je bila podana za HU4706/11 Párásító