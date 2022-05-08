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Slušalke z mikrofonom

SHL3065BK/00

4.4

| (19) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 89%

Jasni in mogočni nizki toni

Slušalke v slogu DJ-jev predvajajo mogočne zvok in nizke tone. Imajo vrtljive in mehke ušesne školjke za prijetno poslušanje med gibanjem.

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Slušalke s slogom nadziranja DJ z mikrofonom

Jasni in mogočni nizki toni

  • 32 mm pogonske enote/zaprt hrbtni del

  • Ušesne

1,2 m kabel za svobodno poslušanje glasbe na poti

1,2 m kabel za svobodno poslušanje glasbe na poti

32 mm pogonske enote zvočnikov za mogočen in dinamičen zvok

32 mm pogonske enote zvočnikov za mogočen in dinamičen zvok

32 mm visokozmogljive pogonske enote zagotavljajo jasen, podroben in naraven zvok.

Prilagodljive ušesne školjke in naglavni obroč se prilagodita glavi

Prilagodljive ušesne školjke in naglavni obroč se prilagodita glavi

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.4

od 5

19

Ocene

89%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

08/05/2022

România

România

Produs e uimitor

Va recomand ori-cand acest produs, ma ajutat foarte mult.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HU4706/11 Umidificator de aer

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HU4706/11 Umidificator de aer

22/02/2020

Magyarország

Magyarország

Tökéletes választás

Mivel panellakásban élünk, tudtuk, hogy a nehezen szellőző beton falak miatt szükségünk lesz parasitora. A picink egy hónapos és amióta használjuk sokkal jobban alszik, és már nem kiszáradt nyálkahártyákkal ébredünk reggel. Mar sokkal elobb be kellett volna szereznünk!

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Ta ocena je bila podana za HU4706/11 Párásító

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HU4706/11 Párásító

18/10/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló párásító teljesítmény

Napi egy teli tartály párologtatásával az ideális páratartalmat (48-52%) biztosítja nyitott szoba ajtónál is. A szobai növények is jobban érzik magukat, élénkebbek. Érezhetően tisztább és kellemesebb a levegő. A párologtató környékén valóban semmilyen fehér porszerű lerakodás nem jelenik meg mint az ultrahangos párásítóknál. Jó vétel volt.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HU4706/11 Párásító

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HU4706/11 Párásító

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