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SHE5205WT/00
Izredno močan zvok
SHE5205 je trpežna ušesna slušalka z gumijastim zaščitnim hrbtnim delom. Izjemno zmogljive pogonske enote predvajajo globoke nizke tone za mogočen zvok. Odlikujejo jo tudi izjemna zvočna izolacija ter mikrofon in upravljalnik na trpežnem kablu.
8,6 mm pog. enote/polzaprt hrbtni del
Ušesna
Kovinska kabelska uvodnica z vzmetjo in gumijastim hrbtnim delom ohišja zagotavljata dodatno zaščito za večjo trpežnost.
Ojačan kabel s premerom 2,5 mm ter robustno ohišje slušalk zagotavljata čudovit zvok in globoke nizke tone.
Z vgrajenim mikrofonom preprosto preklapljate med poslušanjem glasbe in sprejemanjem telefonskih klicev – popolnoma enostavno, da ste vedno povezani s tem, kar vam največ pomeni.
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