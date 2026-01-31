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Izdelek ni več na voljo

Slušalke z mikrofonom

SHE5205WT/00

Na voljo v

Bela
Bela
Črna
Črna

Izredno močan zvok

SHE5205 je trpežna ušesna slušalka z gumijastim zaščitnim hrbtnim delom. Izjemno zmogljive pogonske enote predvajajo globoke nizke tone za mogočen zvok. Odlikujejo jo tudi izjemna zvočna izolacija ter mikrofon in upravljalnik na trpežnem kablu.

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Majhna velikost, mogočni nizki toni

Izredno močan zvok

  • 8,6 mm pog. enote/polzaprt hrbtni del

  • Ušesna

Kovinska kabelska uvodnica z vzmetjo za večjo trpežnost

Kovinska kabelska uvodnica z vzmetjo za večjo trpežnost

Kovinska kabelska uvodnica z vzmetjo in gumijastim hrbtnim delom ohišja zagotavljata dodatno zaščito za večjo trpežnost.

Ojačan kabel s premerom 2,5 mm za zmogljivejši zvok

Ojačan kabel s premerom 2,5 mm ter robustno ohišje slušalk zagotavljata čudovit zvok in globoke nizke tone.

Z vgrajenim mikrofonom preklapljate med glasbo in telefonskimi klici

Z vgrajenim mikrofonom preklapljate med glasbo in telefonskimi klici

Z vgrajenim mikrofonom preprosto preklapljate med poslušanjem glasbe in sprejemanjem telefonskih klicev – popolnoma enostavno, da ste vedno povezani s tem, kar vam največ pomeni.

Tehnične specifikacije

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