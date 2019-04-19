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  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+

Izdelek ni več na voljo

Slušalke z mikrofonom

SHE4305WT/00

4.8
| (6) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Začutite. BASS+
Presenečeni boste nad izjemnim zvokom, ki prihaja iz majhne, a trpežne zasnove. Philipsove slušalke BASS+ so opremljene z akustičnimi enotami, posebej prilagojenimi za reprodukcijo mogočnih nizkih tonov. Zagotavljajo odlično zvočno izolacijo ter stabilno nošenje. V svoji glasbi boste z njimi slišali prav vse podrobnosti.
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Začutite. BASS+

  • 12,2 mm zv. en./akus. nepr. hrb. del

  • Ušesna

Zmogljive 12,2 mm zvočne enote zvočnikov

Zmogljive 12,2 mm zvočne enote zvočnikov

To je izjemen in močan nizek ton, ki omogoča, da resnično čutite ritem. Elegantne in kompaktne slušalke imajo zmogljive 12,2 mm zvočne enote zvočnikov, ki prinašajo mogočne nizke tone.

Ergonomska oblika za največ udobja

Ergonomska oblika za največ udobja

Ergonomska zasnova z ovalnimi in ukrivljenimi cevmi za udobno in naravno prileganje. Poslušajte glasbo več ur in uživajte v popolnem udobju.

Daljinski upravljalnik za prostoročne klice in poslušanje glasbe

Daljinski upravljalnik za prostoročne klice in poslušanje glasbe

Daljinski upravljalnik je preprost za uporabo, saj lahko predvajate ali zaustavite skladbo in sprejmete klic le s preprostim pritiskom gumba.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.8

od 5

6

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

19/04/2019

Polska

Polska

Świetne słuchawki

Słuchawki grają naprawdę świetnie, mimo iż kosztują bardzo niewiele. Dźwięk jest czysty, bardzo wyraźny, nasycony. Słychać zarówno basy, jak i środek oraz soprany i co najważniejsze pasma nie zachodzą na siebie. Bardzo dobra jest szczegółowość odwzorowania wokali. Pod tym względem można ten model spokojnie porównać do tych z wyższej półki. Jeśli chodzi o ergonomię to również jest super, słuchawki mają nieco inny kształt niż większość innych. Jednocześnie zapewnia on idealne dopasowanie do ucha, dzięki czemu słuchawki nie wypadają z małżowiny przy poruszaniu głową. Ogólnie jestem mega zadowolony - polecam wszystkim. Jestem w szoku, że tak tanie słuchawki mogą tak świetnie grać.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHE4305BK Słuchawki z mikrofonem

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHE4305BK Słuchawki z mikrofonem

11/04/2019

Україна

Україна

Качественные наушники на каждый день

Хороший звук, удобные, стильные. Пользуюсь давно, до сих пор все устраивает. Хорошая цена.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHE4305BK Навушники з мікрофоном

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHE4305BK Навушники з мікрофоном

10/04/2019

Україна

Україна

Хороший звук та красивий дизайн

Всі мої наушники не проживали більше 3-5 місяців, ламався один наушник, потім десь заламувалися. Ці у мене вже майже рік і працюють прекрасно!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHE4305WT Навушники з мікрофоном

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHE4305WT Навушники з мікрофоном

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