2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
SHE2305WT/00
Na voljo v
12,2 mm pog. enote/odprti ušesni čepki
vgrajen mikrofon
Bela
Izjemna udobnost
Pustite vtis s svetlimi barvitimi kabli in prosojnim ohišjem zvočnika. 12,2 mm akustične pogonske enote iz neodima zagotavljajo čist in jasen zvok in dostojne nizke tone.
Ovalna oblika teh lahkih ušesnih čepkov skrbi, da lahko ob svoji glasbi uživate v pravem udobju.
Z daljinskim upravljalnikom na kablu lahko enostavno sprejemate klice ali začasno ustavljate predvajanje skladb. Ne da bi morali poprijeti za pametni telefon. Vgrajeni mikrofon z odpravljanjem odmevanja skrbi za čist zvok med pogovorom.
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