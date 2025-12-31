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  • Vse oči so uprte v vas

Izdelek ni več na voljo

2000 seriesSlušalke z ušesnimi čepki in mikrofonom

SHE2305WT/00

Na voljo v

Modra
Modra
Rožnata-vijolična
Rožnata-vijolična
Črna
Črna
Vse oči so uprte v vas
Zaplešite ob glasbi, kamor koli se odpravite. Slušalke z ušesnimi čepki so na voljo v štirih živahnih barvnih različicah in se ponašajo s prosojnim ohišjem zvočnika ter barvno označenimi kabli. Zakaj bi se zlili v povprečje, če lahko izstopate?
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Vse oči so uprte v vas

  • 12,2 mm pog. enote/odprti ušesni čepki

  • vgrajen mikrofon

  • Bela

  • Izjemna udobnost

Svetli barviti kabli. Prosojno ohišje zvočnika

Pustite vtis s svetlimi barvitimi kabli in prosojnim ohišjem zvočnika. 12,2 mm akustične pogonske enote iz neodima zagotavljajo čist in jasen zvok in dostojne nizke tone.

Lahki ovalni ušesni čepki za udobje

Ovalna oblika teh lahkih ušesnih čepkov skrbi, da lahko ob svoji glasbi uživate v pravem udobju.

Daljinski upravljalnik na kablu. Enostavno preklapljanje med glasbo in klici

Z daljinskim upravljalnikom na kablu lahko enostavno sprejemate klice ali začasno ustavljate predvajanje skladb. Ne da bi morali poprijeti za pametni telefon. Vgrajeni mikrofon z odpravljanjem odmevanja skrbi za čist zvok med pogovorom.

Tehnične specifikacije

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