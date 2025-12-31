Vse oči so uprte v vas

Zaplešite ob glasbi, kamor koli se odpravite. Slušalke z ušesnimi čepki so na voljo v štirih živahnih barvnih različicah in se ponašajo s prosojnim ohišjem zvočnika ter barvno označenimi kabli. Zakaj bi se zlili v povprečje, če lahko izstopate?