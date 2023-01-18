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Izdelek ni več na voljo
14,8 mm zv. en./akus. prep. hrb. del
Ušesni čepek
Kanali za zvočne udarce nizkih tonov omogočajo gibanje zraka za kakovostnejši zvok z bogatimi nizkimi toni.
Dovolj majhna za najudobnejše nošenje in dovolj velika, da proizvede čist, nepopačen zvok; 14,8 mm zvočna enota zvočnika je idealne velikosti za užitke ob poslušanju.
4.8
od 5
10
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
brebtalka
18/01/2023
Česká republika
Už se nevyrábí
Velká škoda, vyhovovaly mi tvarem, cenou, životností na 100 %. Takové už neseženu.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHE1350 Sluchátka do uší
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHE1350 Sluchátka do uší
Monysek
27/11/2016
Česká republika
Kvalitní sluchátka
Kvalitní sluchátka, která vydrží všechno. Nosím je v uších skoro pořád, dokonce s nimi i usínám. Mám je už dva roky.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHE1350 Sluchátka do uší
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHE1350 Sluchátka do uší
mop64
09/09/2013
Česká republika
kvalitní produkt za nízkou cenu
I přestože jsem se k nim choval neuctivě poctivě a výborně slouží doposud.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHE1350 Sluchátka do uší
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHE1350 Sluchátka do uší