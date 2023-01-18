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  • Kanali za nizke tone
  • Kanali za nizke tone
  • Kanali za nizke tone

Izdelek ni več na voljo

Slušalke z ušesnimi čepki

SHE1350/00

4.8
| (10) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Kanali za nizke tone
Ušesne slušalke z izboljšanimi nizkimi toni prinašajo kakovostno glasbo neposredno v ušesa.
Poglej vse prednosti

za boljši zvok

Kanali za nizke tone

  • 14,8 mm zv. en./akus. prep. hrb. del

  • Ušesni čepek

Kanali za udarce nizkih tonov omogočajo gibanje zraka za kakovostnejši zvok

Kanali za zvočne udarce nizkih tonov omogočajo gibanje zraka za kakovostnejši zvok z bogatimi nizkimi toni.

14,8 mm zvočna enota zvočnika omogoča udobnejše nošenje

Dovolj majhna za najudobnejše nošenje in dovolj velika, da proizvede čist, nepopačen zvok; 14,8 mm zvočna enota zvočnika je idealne velikosti za užitke ob poslušanju.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.8

od 5

10

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

18/01/2023

Česká republika

Česká republika

Už se nevyrábí

Velká škoda, vyhovovaly mi tvarem, cenou, životností na 100 %. Takové už neseženu.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHE1350 Sluchátka do uší

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHE1350 Sluchátka do uší

27/11/2016

Česká republika

Česká republika

Kvalitní sluchátka

Kvalitní sluchátka, která vydrží všechno. Nosím je v uších skoro pořád, dokonce s nimi i usínám. Mám je už dva roky.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHE1350 Sluchátka do uší

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHE1350 Sluchátka do uší

09/09/2013

Česká republika

Česká republika

kvalitní produkt za nízkou cenu

I přestože jsem se k nim choval neuctivě poctivě a výborně slouží doposud.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHE1350 Sluchátka do uší

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHE1350 Sluchátka do uší

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