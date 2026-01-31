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SHC8800/12
Zvok domačega kina visoke ločljivosti
Z brezžičnimi slušalkami Philips SHC8800 se lahko potopite v lasten svet kinematografskega zvoka in uživate v popolni svobodi. Z dosegom 100 metrov in udobno zasnovo okoli ušes omogočajo vrhunsko izkušnjo osebnega domačega razvedrila.
40 mm pogonske enote/odprt hrbtni del
Nadušesne
Mehke ušesne blazinice
Lahka mrežica, ki se samodejno prilagaja, se popolnoma prilega obliki vaše glave in zagotavlja optimalno udobje.
Zvok visoke ločljivosti zagotavlja največjo zvočno zmogljivost, saj studijske izvirnike poustvarja natančneje kot 16-bitni/44,1 kHz formati CD. S priloženim zvočnim kablom slušalke Philips SHC8800 podpirajo zvok visoke ločljivosti in zagotavljajo vrhunsko kakovost zvoka iz vaših najljubših naprav, da lahko resnično uživate v domačem razvedrilu.
Slušalke namestite v postajo za polnjenje za enostavno polnjenje.
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