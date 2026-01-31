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Izdelek ni več na voljo

Brezžične TV-slušalke

SHC8800/12

Zvok domačega kina visoke ločljivosti

Z brezžičnimi slušalkami Philips SHC8800 se lahko potopite v lasten svet kinematografskega zvoka in uživate v popolni svobodi. Z dosegom 100 metrov in udobno zasnovo okoli ušes omogočajo vrhunsko izkušnjo osebnega domačega razvedrila.

Poglej vse prednosti

Vrhunski kinematografski zvok za vaš dom

Zvok domačega kina visoke ločljivosti

  • 40 mm pogonske enote/odprt hrbtni del

  • Nadušesne

  • Mehke ušesne blazinice

Mrežica se samodejno prilagodi za popolno prileganje

Mrežica se samodejno prilagodi za popolno prileganje

Lahka mrežica, ki se samodejno prilagaja, se popolnoma prilega obliki vaše glave in zagotavlja optimalno udobje.

Zvok visoke ločljivosti prek žične povezave

Zvok visoke ločljivosti prek žične povezave

Zvok visoke ločljivosti zagotavlja največjo zvočno zmogljivost, saj studijske izvirnike poustvarja natančneje kot 16-bitni/44,1 kHz formati CD. S priloženim zvočnim kablom slušalke Philips SHC8800 podpirajo zvok visoke ločljivosti in zagotavljajo vrhunsko kakovost zvoka iz vaših najljubših naprav, da lahko resnično uživate v domačem razvedrilu.

Polnilna postaja za enostavno uporabo

Polnilna postaja za enostavno uporabo

Slušalke namestite v postajo za polnjenje za enostavno polnjenje.

Tehnične specifikacije

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