Zvok visoke ločljivosti prek žične povezave

Zvok visoke ločljivosti zagotavlja največjo zvočno zmogljivost, saj studijske izvirnike poustvarja natančneje kot 16-bitni/44,1 kHz formati CD. S priloženim zvočnim kablom slušalke Philips SHC8800 podpirajo zvok visoke ločljivosti in zagotavljajo vrhunsko kakovost zvoka iz vaših najljubših naprav, da lahko resnično uživate v domačem razvedrilu.