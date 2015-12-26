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Vedno bogati nizki toni
Kompaktne slušalke Bluetooth® SHB5900 imajo zmogljive zvočne enote za do 6 ur brezžičnega poslušanja glasbe. Funkcija MusicChain vam omogoča, da jih združite z drugimi slušalkami s podporo za MusicChain in tako glasbo delite s prijatelji.
8 mm zv. enote/akus. neprep. hrbtni del
Ušesne
NFC
Slušalke združite s katerokoli napravo Bluetooth in brezžično uživajte v kristalno jasni glasbi.
Ušesni vstavki so na voljo v 3 velikostih – majhni, srednji in veliki – zato se vedno popolnoma prilegajo.
Enostavno združevanje NFC omogoča povezavo slušalk Bluetooth® s katerokoli napravo Bluetooth – z enim samim dotikom.
5.0
od 5
2
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Монката
26/12/2015
България
Монката
Уникални и яка музика,не знаех че такива малки слушалки вадят такъв бас и чиста музика
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHB5900WT Wireless Bluetooth® headphones
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHB5900WT Wireless Bluetooth® headphones
Kash23
16/11/2015
Polska
Słuchawki idealne na krótkie podróże
[Employee of philipsglobal] Używam tych słuchawek od ponad miesiąca. Słuchawki dość łatwo łączą się z telefonem za pomocą Bluetooth'a. Słuchawki bardzo łatwo naładować, wystarczy je podłączyć za pomocą USB do komputera. Już kilkadziesiąc minut ładowania wystarcza, żeby swobodnie słuchać muzyki podczas podróży. Wzbudzają duże zainteresowanie, gdyż nie mają standardowego kabelka, tylko zakłąda się je na szyję.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHB5900WT Wireless Bluetooth® headphones
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHB5900WT Wireless Bluetooth® headphones
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