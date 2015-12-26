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Izdelek ni več na voljo

Brezžične slušalke Bluetooth®

SHB5900WT/00

5

| (2) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Vedno bogati nizki toni

Kompaktne slušalke Bluetooth® SHB5900 imajo zmogljive zvočne enote za do 6 ur brezžičnega poslušanja glasbe. Funkcija MusicChain vam omogoča, da jih združite z drugimi slušalkami s podporo za MusicChain in tako glasbo delite s prijatelji.

Poglej vse prednosti

Brezžična uporaba z odličnim zvokom in idealno zasnovo

Vedno bogati nizki toni

  • 8 mm zv. enote/akus. neprep. hrbtni del

  • Ušesne

  • NFC

Podpora Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Podpora Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Slušalke združite s katerokoli napravo Bluetooth in brezžično uživajte v kristalno jasni glasbi.

Izbirate lahko med 3 pari ušesnih pokrovčkov za popolno prileganje

Izbirate lahko med 3 pari ušesnih pokrovčkov za popolno prileganje

Ušesni vstavki so na voljo v 3 velikostih – majhni, srednji in veliki – zato se vedno popolnoma prilegajo.

Povezava NFC z enim dotikom za enostavno združevanje

Povezava NFC z enim dotikom za enostavno združevanje

Enostavno združevanje NFC omogoča povezavo slušalk Bluetooth® s katerokoli napravo Bluetooth – z enim samim dotikom.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
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5.0

od 5

2

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

26/12/2015

България

България

Монката

Уникални и яка музика,не знаех че такива малки слушалки вадят такъв бас и чиста музика

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHB5900WT Wireless Bluetooth® headphones

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHB5900WT Wireless Bluetooth® headphones

16/11/2015

Polska

Polska

Słuchawki idealne na krótkie podróże

[Employee of philipsglobal] Używam tych słuchawek od ponad miesiąca. Słuchawki dość łatwo łączą się z telefonem za pomocą Bluetooth'a. Słuchawki bardzo łatwo naładować, wystarczy je podłączyć za pomocą USB do komputera. Już kilkadziesiąc minut ładowania wystarcza, żeby swobodnie słuchać muzyki podczas podróży. Wzbudzają duże zainteresowanie, gdyż nie mają standardowego kabelka, tylko zakłąda się je na szyję.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHB5900WT Wireless Bluetooth® headphones

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHB5900WT Wireless Bluetooth® headphones

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