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  • Izjemna lahkost. Izjemen zvok.
  • Izjemna lahkost. Izjemen zvok.
  • Izjemna lahkost. Izjemen zvok.
  • Izjemna lahkost. Izjemen zvok.
  • Izjemna lahkost. Izjemen zvok.
  • Izjemna lahkost. Izjemen zvok.
  • Izjemna lahkost. Izjemen zvok.
  • Izjemna lahkost. Izjemen zvok.

Izdelek ni več na voljo

FliteBrezžične slušalke Bluetooth®

SHB4405BK/00

5
| (4) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Izjemna lahkost. Izjemen zvok.
Brezžične slušalke Philips Flite Ultrlite so izjemno lahke in presenetljivo zmogljive. Nimajo motečih kablov in so tanke ter kompaktne. Njihova povsem zložljiva zasnova poskrbi, da so povsod vaš popoln spremljevalec.
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Slušalke, ki kljubujejo težnosti

Izjemna lahkost. Izjemen zvok.

  • 32 mm pogonske enote/zaprt hrbtni del

  • Ušesne

  • Mehke ušesne blazinice

  • Povsem zložljivo

Visokozmogljive 32 mm zvočne enote zvočnikov za jasen zvok

Visokozmogljive 32 mm zvočne enote zvočnikov za jasen zvok

Visokozmogljive 32 mm nagnjene zvočne enote zagotavljajo jasen in čist zvok ter bogate nizke tone.

Daljinski upravljalnik za prostoročne klice in poslušanje glasbe

Daljinski upravljalnik za prostoročne klice in poslušanje glasbe

Daljinski upravljalnik je preprost za uporabo, saj skladbo predvajate/zaustavite in sprejmete klice s preprostim pritiskom gumba.

Mehke ušesne blazinice za udobno dolgotrajno nošenje

Mehke ušesne blazinice za udobno dolgotrajno nošenje

Mehke ušesne blazinice in nagnjene zvočne enote so idealne za udobno dolgotrajno nošenje.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

4

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

21/05/2020

Česká republika

Česká republika

Designová kompaktní sluchátka

Sluchátka jsem si primárně kupoval do práce k počítači, protože pecková sluchátka jsou mi po delší době nepříjemná. Tyto mě přesvědčili svojí lehkostí, designem a bezdrátovým připojením, což je velmi praktické. Díky tom u jsem je začal používat i se svým telefonem, který už nedisponuje 3,5 mm jackem. Překvapily mne svojí dlouhou výdrží na jedno nabití i poměrně slušným dosahem. Ačkoli působí křehce, vydrží i docela nešetrné zacházení a jsou skládací, takže při cestování rozhodně výhoda. Zvuk je poměrně vyvážený, basy by mohly být výraznější, ale hrají dobře na celém frekvenčním spektru. Drobnou nevýhodou je, že při vyšší hlasitosti je zvuk hodně slyšet do prostoru. Dobrý poměr cena/výkon!

Prednosti

Design, váha, vyvážený zvuk, vestavěný mikrofon

Slabosti

Zvuk ze sluchátek je v okolí poměrně slyšet

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Flite SHB4405WT Bezdrátová sluchátka Bluetooth®

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Flite SHB4405WT Bezdrátová sluchátka Bluetooth®

28/12/2017

România

România

Excelente

Le-am cumparat ca sa le fac codou unei persoane care are vreo 4 modele de la alte firme foarte cunoscute si s-a aratat foarte multumita de acest model. In general sunt fan Philips.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®

12/05/2017

România

România

Preverjen kupec

surprinzatoare

casti usoare, se conecteaza repede, sunet clar.singura problema pe care am intampinat-o : sunt momente cand ai senzatia ca pierde conectivitatea(sunet sacadat)(conectate la un smart tv, distanta 5m)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®

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