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  • Izjemna lahkost. Izjemen zvok.
  • Izjemna lahkost. Izjemen zvok.
  • Izjemna lahkost. Izjemen zvok.
  • Izjemna lahkost. Izjemen zvok.
  • Izjemna lahkost. Izjemen zvok.
  • Izjemna lahkost. Izjemen zvok.
  • Izjemna lahkost. Izjemen zvok.
  • Izjemna lahkost. Izjemen zvok.
  • Izjemna lahkost. Izjemen zvok.
  • Izjemna lahkost. Izjemen zvok.
  • Izjemna lahkost. Izjemen zvok.
  • Izjemna lahkost. Izjemen zvok.
  • Izjemna lahkost. Izjemen zvok.
  • Izjemna lahkost. Izjemen zvok.
  • Izjemna lahkost. Izjemen zvok.
  • Izjemna lahkost. Izjemen zvok.

Izdelek ni več na voljo

Brezžične slušalke Bluetooth®

SHB4205WT/00

4.5
| (8) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Izjemna lahkost. Izjemen zvok.
Dobrodošli v breztežni svobodi. Brez kablov, ki bi vas zadrževali. Brezžične slušalke z ovratnim obročem Philips Flite Hyprlite so tako tanke in lahke, da jih komajda čutite v ušesih.
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Slušalke, ki kljubujejo težnosti

Izjemna lahkost. Izjemen zvok.

  • 12,2 mm zv. en./akus. prep. hrb. del

  • Ušesna

Elegantni poudarki s kovinskim premazom

Elegantni poudarki s kovinskim premazom

Ikonična oblika z inovativnimi, sodobnimi svetlečimi poudarki

Daljinski upravljalnik za prostoročne klice in poslušanje glasbe

Daljinski upravljalnik za prostoročne klice in poslušanje glasbe

Daljinski upravljalnik je preprost za uporabo, saj skladbo predvajate/zaustavite in sprejmete klice s preprostim pritiskom gumba.

Cev za mogočne nizke tone

Cev za mogočne nizke tone

Inovativne cevi za nizke tone v ušesnih čepkih povečajo pretok zraka in ustvarjajo globoke, mogočne nizke tone.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.5

od 5

8

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

24/04/2020

Polska

Polska

Są naprawdę super

Szybko łączą się z telefonem, sam dźwięk wyraźny i głośny. Pilocik z mikrofonem bardzo ułatwia korzystanie.Pasują do praktycznie każdego ubrania, jestem usatysfakcjonowa. Po pół roku użytkowania wyglądają praktycznie jak nowe.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

17/05/2019

Polska

Polska

Super sprzęt

Jedynie co ,to bateria słaba ale dzień wytrzymuje. Reszta super.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

05/03/2019

Polska

Polska

Wspaniałe słuchawki!

Naprwdę przetestowałem mnóstwo słuchawek....PHILIPS SHB4205WT/00 są wspaniałe---GRARJĄ SUPER 10/10 WYGLĄD 10/10 a jeśli bateria będzie "trzymała"coś w okolicach , deklarowanych siedmiu godzin...........to kupie sobie jeszcze 3 sztuki :>

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

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